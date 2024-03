Tiktoker 'El Patrón' se deslinda de haber entregado flores a Xóchitl Gálvez

El popular tiktoker conocido como "El Patrón" se deslindó de haber entregado el ramo buchón que sorprendió esta mañana a la candidata Xóchitl Gálvez durante una conferencia de prensa.

El influencer dijo que no podía negar el servicio de flores a nadie, pero de eso a prestar su imagen a lo que llamó "juegos políticos", aseguró que jamás, por lo que dio a entender que quien hizo la entrega fue un imitador y no él.

"Solo para aclarar, yo no le entregue flores a ningún personaje de la política mexicana que empiece con X. Estarán bien o mal sus ideas, pero a mí no me interesa, y como a mi no me interesa, no me presto a juegos políticos", declaró el creador de contenido a través de su cuenta de TikTok.