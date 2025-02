'Tienes que nacer de nuevo para llegarme'; española insulta a mexicanos en bus

Ciudad de México.– El viaje en transporte público, sobre todo en las grandes ciudades, como en la capital del país, puede sacar a cualquiera de sus cabales. Uno de esos ejemplos se ha hecho viral en las últimas horas, luego de que una extranjera, supuestamente española, comenzó a insultar a los pasajeros del transporte público.

Los insultos y quejas llegaron a tal grado que tuvieron que bajarla de la unidad.

"No me intimidas, hombre. Yo voy a quedar por encima. Tienes que nacer de nuevo para llegarme al talón", se escucha decir a la mujer a un sujeto, además de comenzar a pelear con los demás usuarios. Aunque el video no tiene contexto sobre cómo inició la pelea, según algunos testigos, todo comenzó cuando le cobraron dos pesos de más en su pasaje.

“Ya bájate, órale”, se escuchó decir a una mujer. “Que no le gusta México y está gritando tonterías… y si no te gusta vete de este país porque nadie te faltó al respeto”, se escucha otro grito al fondo, luego la mujer fue sacada de la unidad.