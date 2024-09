'Tiene sus detalles'; vende auto en Facebook y se le va foto con su compadre

Ciudad Juárez.– Marketplace de Facebook es una de las opciones más sencillas para el comercio de artículos nuevos y de segunda mano entre usuarios que viven cerca, lo que ha facilitado la posibilidad de adquirir ingresos o incluso ofrecer aquello que no necesitamos y sacar un dinero extra.

Aunque queda claro que siempre hay que tener cuidado con lo que se publica y no está de más hacer una segunda revisión, sobre todo cuando en la galería de fotos podemos tener algo íntimo que nos pueda comprometer.

Ese fue el consejo que no tomó un hombre, quien publicó en la red social que vendía su auto: "Vendo Tsuru, tiene sus detalles por los años, no debe nada, sale a carretera, clima bien helado, llantas 90 % de vida", compartió el usuario, sin embargo, no se dio cuenta que entre las fotos del auto también adjuntó una foto a lado de otro hombre, lo que llevó a muchos internautas a suponer que se trataba de su compadre.

La foto en cuestión muestra al hombre en un abrazo cariñoso con otro hombre, aparentemente un "amigo cercano", lo que desató una ola de comentarios y especulaciones entre los usuarios.

El caso ha generado una serie de reacciones divertidas y comentarios en redes sociales, con usuarios burlándose de la inesperada inclusión de la imagen y cuestionando cómo pudo pasar desapercibida durante la publicación.

Tras la viralización, algunos internautas aseguran que todo se trató de una broma de algún usuario y la foto fue solo para llamar la atención.