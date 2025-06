The Ultimate Fighter cumple 20 años

Nueva York.- La pelea entre Forrest Griffin y Stephan Bonnar ha sido mitificada durante 20 años como la que salvó a la UFC. La espectacular y sangrienta pelea, tan magistral —evento principal de la primera temporada de un nuevo reality show, transmitido en vivo por Spike TV—, que la UFC pronto se disparó de una promoción de MMA debilitada, posiblemente al borde de una nueva propiedad, a un fenómeno deportivo y de la cultura pop.

(Y sí, un imperio de mil millones de dólares).

Se anuncia como la pelea que cambió la UFC para siempre.

¿Bien?

"Todo esto es una completa tontería, pero me alegro de seguirle el juego", dijo Chael Sonnen, luchador retirado de la UFC y conocido hablador inapropiado. "Se le atribuye demasiado mérito. No cambió el mundo solo por salir en Spike TV".

Espere, el ex campeón de peso pesado de UFC Daniel Cormier quiere hablar con usted.

“No creo que se le reconozca lo suficiente por lo que le hizo al deporte”, dijo Cormier. “Lo vi como luchador y supe que estaba presenciando algo. No sabía qué era. Pero fue algo”.

Los dos pueden debatir el lugar que ocupará la pelea en la historia de las MMA todo lo que quieran (Griffin ganó la decisión, pero la atención viral obtenida por la entretenida pelea es ampliamente reconocida por exponer este deporte poco conocido a una audiencia mundial más amplia), ya que el intercambio verbal es parte del atractivo de cada peleador.

Lo que ninguno puede negar es cómo el programa responsable de la pelea, “The Ultimate Fighter”, se ha convertido en un elemento básico de UFC y es ampliamente considerado como esencial en la supervivencia y eventual expansión de UFC.

“No sé por qué permiten que esto se llame un reality show”, dijo Sonnen. “De verdad creo que es un error. Esto documenta el torneo más duro de todo el deporte. No encontrarás un proceso deportivo más duro en ningún otro lugar, salvo posiblemente en los Juegos Olímpicos”.

Cormier y Sonnen regresaron como entrenadores en el programa conocido como el año del 20.º aniversario de TUF. Aunque el programa debutó el 17 de enero de 2005, UFC cuenta con 31 temporadas que han catapultado a promesas como Griffin y Rose Namajunas a la fama.

"The Ultimate Fighter", que se transmite los martes por la noche en ESPN y ESPN-plus , presenta a Cormier y Sonnen entrenando a 16 prospectos de peso mosca y peso welter masculino que viven y entrenan juntos en Las Vegas y el ganador (y a veces los perdedores) obtienen un contrato con la UFC.

Aunque los entrenadores suelen pelear al final de cada temporada, Cormier y Sonnen están retirados y se han dedicado a la radiodifusión y a su podcast “Good Guy/Bad Guy”.

“El programa se centra en los chicos”, dijo Cormier. “Que Chael y yo no peleemos no le resta valor, porque creo que, en definitiva, la experiencia para el atleta será mejor. No peleamos. Podemos competir entre nosotros y obligarlos a pelear. Al final, ellos se llevan el protagonismo, y es sobre ellos, como debe ser”.

Sonnen entrenó contra Wanderlei Silva y nuevamente contra el campeón de peso pesado de la UFC, Jon Jones, en 2013, y fue derrotado rotundamente por el campeón. Cormier era el campeón de peso semipesado de la UFC cuando aceptó entrenar contra el campeón de peso pesado Stipe Miocic en 2017. Cormier derrotó a Miocic en UFC 226 y se convirtió en el segundo luchador en ser campeón en dos divisiones simultáneamente.

La decisión le salió bien a Cormier. No tanto a sus alumnos.

“En la mayoría de los casos, o tenían que hacer lo mismo que yo para mantener el ritmo o se sentían como un fracaso”, dijo Cormier. “Se lesionaban. Los sobreentrenaban. Como atleta, hay que ser egoísta. Mientras aún estaba en el programa, me preocupaba pelear contra Stipe Miocic y ganar el campeonato de peso pesado. Esta vez, ya no tengo esa preocupación. Literalmente, puedo entrenarlos y darles lo mejor de mí como entrenador”.

Cormier gana el lanzamiento de moneda

Cormier ganó un sorteo y fue seleccionado primero la semana pasada en el primer episodio, eligiendo al brasileño Eduardo Henrique. Sonnen seleccionaría a Diego Bianchini, un luchador conocido acertadamente como "El Chico Malo Brasileño".

"Una vez que entren aquí", dijo el presidente de la UFC, Dana White, a los aspirantes a la pelea, "esta competencia es una auténtica olla a presión. Pero no olviden por qué vinieron aquí y cuál es el premio al final".

Seguramente Cormier estaba contento de que hubiera más peleas y episodios por delante: Henrique fue estrangulado por Joseph Morales (Sonnen).

Los días de tener que salvar la UFC quedaron atrás. La emoción de ganar TUF y conseguir ese contrato continúa durante la próxima década del programa.

“Ese final todavía se siente especial”, dijo Cormier. “Ganas el torneo y consigues un contrato. Eso es lo que hace que 'The Ultimate Fighter' funcione. Por eso ha funcionado durante 20 años”.