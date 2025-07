'Tengo prisa'; mujer tira puesto de tamales tras discusión de tránsito

Guadalajara.– Una mujer en Guadalajara ha comenzado a despertar indignación en las redes sociales luego de hacerse viral, y es que una discusión con una vendedora por una situación con un cajón de estacionamiento provocó la furia de la mujer y que terminara por tirar el puesto de tamales de la comerciante, razón por la cual comenzaron a apodarla "Lady Tamales".

De acuerdo con el autor del video que suma ya más de 13 millones de reproducciones, los hechos ocurrieron en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, cuando la conductora exigió a la vendedora de tamales que moviera su puesto para que ella pudiera salir del cajón de estacionamiento. Situación que después escaló en nivel de violencia cuando la comerciante se negó, argumentando que ya antes le había dado espacio, además de que aseguró tener el suficiente para poder maniobrar y salir sin problema.

Tras la negativa, la conductora, visiblemente molesta intentó aventar el contenedor de tamales que la joven tenía para ganarse el sustento de aquel día, por lo cual incluso un hombre intervino para evitar que la señora le arruinara las ventas del día a la ambulante.

"Muévete hija de tu p*ta madre, no puedo salir estúp*da, muévete... estaba parada y llega ésta pend*ja y se me mete. No te metas, que se mueva, tiene mucho espacio. La voy a tirar, me vale madres, vas a dejar de ganar dinero, muévete", amenazaba la quejosa.