'Tengo miedo'; va a Las Américas y querían cobrarle 2 mil 500 por lavar su carro

Ciudad Juárez.– Visitar algún centro comercial en Ciudad Juárez ya no implica solo cuidar el auto de cualquier tipo de robo, sino ahora también de las estafas o extorsiones por parte de algunos trabajadores en el área, quienes se dedican a ofrecer servicios de lavado, encerado, pulido y limpieza de faros, pero a un precio absurdo que buscan extorsionar a las personas, especialmente personas mayores o mujeres que no van a acompañadas.

Y es que eso fue lo que estuvo a punto de ocurrirle a una joven en la popular Plaza Las Américas en esta frontera, quien a través de TikTok expuso que uno de los lavadores de autos quiso cobrarle 2 mil 500 pesos por el servicio de lavado y pulido de su vehículo. La mayoría de estas extorsiones funcionan cuando se acercan al dueño del vehículo y le ofrecen un "lavado rápido" y "profundo", asegurando que va a quedar perfecto.

En el video la mujer aseguró que el precio se le hizo ridículamente alto, y al ver la negativa de la joven, el lavador lo bajó a 400 pesos. La joven contó que ella solo quería la lavada, y se la ofrecieron en 200 pesos, pero había algo que no lograba convencerla.

Finalmente, la chica expuso que el hombre fue muy insistente con el lavado del auto, por lo que finalmente terminó aceptado el lavado por 200 pesos, pero mientras hacía las compras dentro del sitio, aseguró estar con miedo a que cuando llegara por su carro le quieran cobrar otra cantidad o hacer servicios que no pidió para pedir más dinero.

"Tengo miedo de que le vayan a hacer algo a mi auto" contó la joven entre risas nerviosas.

Finalmente, en otro video mostró el momento en que llegó a su vehículo y lo revisó con cuidado que no tuviera golpes. Al momento de pagar, entregó los 200 pesos y se sintió aliviada de que no le cobraran más o que le hubieran dado algún golpe al auto.

El clip generó cientos de comentarios por parte de otros usuarios, quienes señalaron haber vivido experiencias similares con estos lavadores de autos, aunque no les fue del todo bien, pues algunos aseguraron haber tenido que pagar hasta 100 dólares por lavada ante la presión de este grupo de personas.

"A mi me cobraron 85 dólares y no supe decir que no", "Yo cuando se ponen muy insistentes mejor me muevo de lugar lejos de ellos por qué si no quieres corres el riesgo de robo", "ahi mismo en las americas me dijeron que si me lo lavaban les dije que si y me dijeron sus faros estan amarillos se los voy a dejar bien y cuando vuelvo que son 450 200 de la lavada y 250 por los faros y estaban igual jajajaja", "a mi mamá también le quitaron 500 pesos JAJAJAJA", fueron algunos otros comentarios que dejaron internautas.