Tengo dos maestrías en joder: exhiben a chef por maltratar a sus empleados

Las historias de terror sobre los empleos es un tema que se ha vuelto muy popular recientemente en las redes sociales, donde los propios trabajadores exhiben los malos tratos y explotación que sufren de ciertas compañías y jefes para los que trabajan.

Un ejemplo reciente que se viralizó en la red social X es la acusación de las malas prácticas de la chef Fernanda Díaz de Ladurée México, que muchos acusan de aplicar una “maestría en liderazgo tóxico” con sus trabajadores.

Exhiben a chef del prestigioso restaurante francés Ladurée México

Fue a través de un hilo compartido en la red social X por la cuenta @TerrorRestMX donde diversos exempleados de Ladurée México exhibieron a la chef Fernanda Díaz, por las malas prácticas laborales y en especial por su actitud violenta y tóxica con sus equipos de trabajo.

“Esta es la chef de Ladurée México, dándonos el ejemplo del liderazgo TÓXICO y VIOLENTO que impera en las cocinas”, se lee en parte del post del perfil de @TerrorRestMX, cuenta que se encarga de dar a conocer todo tipo de abusos del sector restaurantero.

En una de sus publicaciones se puede escuchar una grabación de audio de como la chef principal del local de comida trata y se expresa acerca de sus colaboradores, donde los insultos, la humillación y el maltrato es lo que llamó la atención de los usuarios.

“Nadie es indispensable en ningún trabajo, el que tú haces tú o sea, alguien más. Yo lo entreno y lo hacen chinga alguien más”, se escucha presuntamente decir a la chef.

En la grabación, que ya registra más de 300 mil reproducciones, la encargada del personal menciona que “ya no están en la escuela, están con las manos trabajando aquí todos los días no para cometer pende…, para cometer pede.. se van a otro lado a La Esperanza, voy a trabajar a destajo al Walmart”.

En el mismo audio la chef menciona que es experta en 'joder', con un tono agresivo y visiblemente molesta.

"Yo venga o no venga las cosas tienen que salir, no soy un pinc.. policía para estar jodiendo todos los días, yo soy experta en joder, una especialista, tengo dos maestrías en joder, me encanta joder. Es la primera y última vez que pasa esto, no hay margen de error, no puedo mandar una tarta podrida", dijo ante su equipo de trabajo.

La publicación se ha viralizado hasta alcanzar a la propia chef, quien a través de la publicación de una historia en su cuenta en Instagram dio su versión de los hechos.

“Me voy a tomar la molestia de dar un comunicado y la versión real de los hechos y no de alguien que sólo filtra y publica sin saber o por medio de otra persona… y hablo como chef de una empresa de gran prestigio, que no va a pasar por alto que profesional y que dice tener experiencia”, dice la chef Díaz en su publicación.

Asimismo, agrega que todo comenzó porque su personal quemó “150 piezas de croissants con materia prima importada de la más alta calidad en donde no valoran, no saben en realidad lo que cuestan o donde están trabajando”.

Foto: Instagram

¿Dónde está ubicado Ladurée México?

Este local abrió sus puertas recientemente en la Ciudad de México, forma parte de las franquicias Maison Ladurée, la cual surgió en París en 1862 gracias a Louis-Ernest Ladurée, quien abrió su panadería en La Madeleine y son una cadena de mucho prestigio en ese país.

La sucursal en la Ciudad de México se encuentra en Polanco, específicamente en la calle Virgilio esquina con Julio Verne, donde desde su inauguración los comensales han deseado conocer el contenido de las instalaciones y el menú del local.