'Te meto al bote'; joven amenaza a comerciante con falsas acusaciones de abuso

Ciudad Juárez.– En un nuevo caso similar a lo que ocurrió con "LadyUber", una joven se ha hecho viral en las redes sociales después de que un comerciante compartió un clip en donde la mujer, enfrascada en una pelea, amenazó al hombre con llevarlo a la cárcel luego de que lo acusara de violación, situación que muchos internautas lamentaron, pues poco a poco se han dado a conocer más casos de falsas acusaciones.

En el video que originalmente se subió a la plataforma TikTok, el hombre pide que las mujeres se hagan virales con el fin de identificarlas.

Ambas, se sabe, acudieron al local comercial a modo de reclamar por el estado de ciertos productos, por lo que el comerciante expresa que, al no leer bien los términos y condiciones, no se percataron de que no se pueden hacer reclamos tras salida la mercancía.

Mientras las mujeres se enfrentaban al comerciante, una joven de aproximadamente 20 años de edad se aproximó a él y, tras intentar lanzar un golpe, el sujeto le pidió no tocarlo o de lo contrario, habría consecuencias, entre ellas enviarla a la cárcel, por lo que de inmediato la joven respondió que ella lo acusaría de violación y "a ver a quién le va peor".

Como era de esperarse, el video se volvió viral y con ello, se pidió a las fiscalías de todo el país intervenir a modo de identificar el lugar de los hechos o bien, prestar atención a este tipo de acontecimientos donde se denuncia a base de acusaciones falsas.

La joven pronto fue bautizada como #Ladyviolación.