'Te mando a tablear'; trabajador del PJ amenaza a policías en Coahuila

Saltillo.- En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que un presunto trabajador del Poder Judicial (PJ) amagó, insultó y violentó verbalmente a oficiales de tránsito en el estado de Coahuila. Lo anterior supuestamente se habría ocasionado luego de que el hijo del funcionario público fue retenido en un operativo antialcohol.

De acuerdo con los reportes en redes sociales, el hombre que aparece en el video viral sería Eduardo Alonso Fuentevilla Cabello, secretario del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito. Las acusaciones en plataformas digitales sugieren que el hijo del trabajador habría sido retenido en un operativo antialcohol en la ciudad de Saltillo, lo que habría llevado al funcionario a reaccionar de forma violenta contra los uniformados.

Aparentemente la agresión ocurrió luego de que los policías de tránsito aseguraron el carro del joven y le indicaron que debía pagar una multa de 9 mil pesos mexicanos. Esto habría desatado la ira de Fuentevilla Cabello, quien comenzó a insultar, amenazar y humillar a los uniformados. Las grabaciones muestran que incluso los familiares del hombre trataban de detenerlo, pero él seguía hostigando a los agentes mientras cumplían con su trabajo.

Graban a funcionario del Poder Judicial amenazando a oficiales de tránsito

Como parte de los insultos contra los oficiales, Fuentevilla Cabello comparó el salario de los policías con el monto de la multa y aseguró que para él era muy fácil conseguir esa cantidad, mientras que los uniformados tenían que trabajan 30 días para tener ese dinero. De igual manera, el trabajador del Poder Judicial amenazó a los agentes, diciéndoles que los iba a mandar a "tablear" y que no sabían con quien se habían metido.

"¿Quieres ver niveles? Hay niveles", "vas a ver con quien te metiste. No se me olvida" y "te mando a tablear", son solo algunas de las amenazas que Fuentevilla Cabello externó contra los agentes. El video fue captado por presentes que se percataron de la situación y rápidamente sacaron sus teléfonos celulares para documentar el actuar del servidor público. Posteriormente, el video fue compartido en redes sociales y se volvió viral, no solo en Coahuila, sino en todo el país.

Funcionario del Poder Judicial se disculpa y cierra sus redes