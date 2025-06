'Te caché en la movida'; descubre a su mujer siéndole infiel con su primo

Acapulco.– Una infidelidad es una situación muy dolorosa para la parte engañada cuando se descubre que la pareja no ha sido honesta y ha decidido iniciar a escondidas una nueva relación, sin embargo, eso puede ser todavía más complicado cuando se descubre que con quien decidió hacer una nueva vida es algún familiar.

Eso fue justo lo que vivió un hombre, quien, durante un paseo en las costas de Acapulco, Guerrero, descubrió a su mujer, Valeria, siéndole infiel, pero no con cualquier persona, sino con su propio primo. El video fue compartido a través de la plataforma TikTok y pronto se hizo viral.

"Nomas para que vean, que yo no soy el infiel. ¿No me la estabas haciendo de pedo? ¿Porque yo te engañaba y no se cuanta m"#Sa? ¿No estabas beso y beso?" se escucha decir al hombre a su mujer, quien solo se limita a pedirle que se calme.

El hombre además aseguró que el hombre con quien estaba era su primo, a quien le pide quitarse para evitar una pelea a golpes.

El video pronto generó casi 3 millones de reproducciones.