¿Taylor Drift o Beyonsleigh? Abren votación para nombrar quitanieves en EU

Los quitanieves son esenciales para soportar el invierno en Minnesota, por lo que tal vez no sea sorprendente que cada año miles de personas voten por los nombres de las máquinas gigantes que limpian las carreteras del estado, como Plowy McPlowFace y Darth Blader.

El estado, a menudo helado, comenzó a nombrar sus 800 quitanieves en 2020 y se espera que anuncie los ganadores de su concurso Name a Snowplow 2023-2024 a principios de la próxima semana, agregando ocho selecciones a más de tres docenas de nombres que ya adornan los camiones que quitan la nieve de las carreteras de Minnesota.

Los 49 finalistas de este año (un nombre fue descartado después de que MnDOT se diera cuenta de que había sido seleccionado previamente) incluyen a Beyonsleigh, Taylor Drift y Aaron Brrrr, Sir. La votación continúa hasta el domingo y no es necesario que las personas sean residentes de Minnesota para opinar.

"Definitivamente conocemos la nieve en Minnesota, y cualquiera que viva aquí conoce los desafíos de esas condiciones y los desafíos de tratar de mantener las carreteras seguras para que la gente viaje durante el invierno", dijo Anne Meyer, portavoz del Departamento de Transporte de Minnesota. , que acoge el concurso.

La agencia sabía que los funcionarios en Escocia habían nombrado a los quitanieves durante años y decidió que un esfuerzo similar en Minnesota podría llamar la atención sobre su trabajo invernal, dijo Meyer.

La respuesta en el primer año del concurso fue abrumadora, con alrededor de 24 mil presentaciones y 122 mil votos emitidos. La participación ha disminuido a lo largo de los años, pero sigue siendo fuerte, con alrededor de 8 mil presentaciones para el último concurso.

Además de Plowy McPlowFace y Darth Blader, los ganadores a lo largo de los años incluyen a Blizzard of Oz, Scoop Dogg y Han Snolo. Los nombres importantes suelen tener conexiones con Minnesota. F. Salt Fitzgerald fue un guiño al autor nacido en St. Paul, F. Scott Fitzgerald, mientras que The Truck Formerly Known As Plough reconoció al músico Prince, quien durante un tiempo se negó a ser reconocido por un nombre hablado.

La respuesta en Minnesota ha llevado a estados y ciudades de todo el país a realizar concursos similares para nombrar máquinas quitanieves, desde Alaska y California hasta Ohio y Massachusetts.

Nuevo México lanzó su primer concurso para nombrar un quitanieves este invierno, atrayendo más de mil 500 presentaciones y 23 mil votos para nombrar 12 de los 400 quitanieves del estado. Los ganadores incluyeron a Sleetwood Mac, Mr. Snow it All y Billy the Skid, reconociendo las raíces de Nuevo México del pistolero Billy the Kid.

"Existe un enamoramiento natural con (las quitanieves)", dijo Kristine Bustos-Mihelcic, portavoz del Departamento de Transporte de Nuevo México. “Son camiones grandes y enormes. Se ven muy bien en la carretera y son una declaración visual del núcleo del DOT, que ayuda a las personas a llegar a su destino de manera segura”.

Lincoln, Nebraska, también celebró este año su primer concurso de nombres de quitanieves. Más de 2.300 personas votaron para nombrar ocho arados de la ciudad, y Clearopathra se llevó los honores como la mejor selección.

"Esperamos que esto ayude a desarrollar una relación más estrecha con las personas y podamos mostrarles que también somos humanos", dijo Erika Hill, portavoz del departamento de Transporte y Servicios Públicos de Lincoln. "Nos reímos con ellos sobre algunos de estos grandes nombres".

Plowy McPlowFace es uno de los favoritos en muchos de los concursos, en parte porque se remonta a una votación en línea rechazada en 2016 para nombrar a un buque de investigación polar británico Boaty McBoatface. Aunque esa elección obtuvo más de tres veces los votos de su competidor más cercano, los funcionarios optaron por nombrar el barco en honor al naturalista Sir David Attenborough.

Minnesota planea continuar con su concurso en los próximos años y Meyer señaló que cada arado mantiene su nombre, que se muestra a lo largo del costado del vehículo.

"Tenemos 800 quitanieves en todo el estado para el Departamento de Transporte de Minnesota, por lo que tenemos muchos quitanieves para nombrar", dijo Meyer.