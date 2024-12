Tacha de 'nacos' a quienes se toman foto cuando compran auto en agencia

Ciudad Juárez.– Comprar un vehículo para la mayoría de las familias en México, sobre todo cuando es uno nuevo y salido de la agencia, es una compra que simplemente no es tan fácil de hacer y que requiere de mucho esfuerzo, de ahí que muchos, cuando lo logran, comparten su logro con una fotografía a lado de su nueva propiedad.

Sin embargo, para algunas personas este tipo de compras simplemente es de lo más normal, al menos así lo aseguró una joven, quien despertó un acalorado debate en redes sociales después de que a través de su cuenta de X aseguró que era consideraba "medio naco" que las familias se tomaran fotos a lado de su carro cuando lo sacaban de la agencia.

X

La joven aseguró en su post que la compra de un auto era algo sencillo y por lo tanto no merecía la pena darle tanta importancia, como, por ejemplo, cuando hay una graduación de la universidad o algo similar.

Tras la viralización de su post, cientos de usuarios se fueron en contra de la mujer, quien tuvo que hacer privado su perfil de X ante la ola de 'hate', pero también hubo quien defendió su postura.

"Bueno, antiguamente comprarse un carro era como comprar una lavadora o una tv, un refri, últimamente no se quien empezó la moda con la generación de cristal de verlo como un gran logro. Adquirir una casa creo que eso si es digno de festejar", "Pues opino que si y no porque un carro sea fácil de adquirir (todo lo contrario). Pero simplemente es un objeto que te va a causar muchas deudas, no te aporta nada en lo personal ni te hace crecer como persona", "Trabajo vendiendo carros La mayoría de mis clientes hacen un esfuerzo muy grande por poder tener un medio digno de transporte, otros lo ven como una fuente de trabajo que les ayudará a mejorar su estilo de vida, me da mucho gusto cuando puedo ayudar en ese proceso", fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios.