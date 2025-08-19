Swatch se disculpa por un anuncio con un gesto considerado racista
Ginebra.– El fabricante suizo de relojes Swatch se disculpó el lunes por una campaña publicitaria que molestó a los consumidores en China y en otros lugares, y dijo que había "retirado inmediatamente todos los materiales relacionados en todo el mundo".

Una imagen de la colección Swatch Essentials muestra a un modelo asiático masculino tirando de los bordes de sus párpados hacia arriba y hacia atrás con los dedos, un gesto considerado despectivo y racista, informó la televisora pública suiza SRF.

"Nos disculpamos sinceramente por cualquier malestar o malentendido que esto pueda haber causado", escribió Swatch en Instagram. Afirmó que trataría el asunto con la máxima importancia.

La disculpa también se publicó en la red social china Weibo en chino e inglés, informó SRF.

