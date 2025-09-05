Susana Zabaleta reacciona a la presentación de Ángela Aguilar y se viraliza

Uno de los eventos que reunió a exponentes de la música, televisión, política y redes sociales fue el de 300 Líderes, donde una de las escenas más comentadas en redes sociales fue la reacción de Susana Zabaleta ante la presentación de Ángela Aguilar.

En un video que se viralizó, se aprecia a Zabaleta, atenta a la actuación de Aguilar. Mientras algunos usuarios interpretan su expresión como de desaprobación, otros aseguran que la cantante disfrutaba cada detalle del recital. Zabaleta lució un elegante vestido rojo y estuvo acompañada por su novio, Ricardo Pérez.

En redes sociales, los comentarios sobre la expresión de Zabaleta no se hicieron esperar:

"Jajajaja, la cara de Susana lo dice todo", "¿Qué estará pensando Susana?", y otros se preguntaban incluso cuánto costaría conocer sus pensamientos en ese momento.

Ángela Aguilar y Christian Nodal, foco de atención

La presencia de Ángela Aguilar y Christian Nodal también generó gran expectación. Llegaron al evento acompañados de un amplio equipo de seguridad para evitar acercamientos, dada la atención mediática que despierta su matrimonio y las recientes controversias que los han involucrado a ellos y a miembros de su familia.

Al finalizar el evento, ambos artistas evitaron hablar con la prensa y se retiraron directamente en sus vehículos, evitando comentarios sobre los rumores que los rodean en redes sociales.