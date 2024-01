Suegra enfurece contra su nuera al ver a su hijo bailando 'El Mandilón'

Hay muchas tradiciones durante las fiestas en las bodas que suelen variar de región en región a través de todo nuestro país, una de ellas es el famoso baile de "El Mandilón", donde el novio suele ponerse un mandil, tomar una escoba y actuar como si hiciera todas las labores del hogar mientras su esposa le pega con un cinto, algo que a muchas personas puede parecerles algo sin sentido.

Así ocurrió con una suegra, quien se molestó con su nuera al ver a su hijo bailando "El Mandilón" durante los festejos por su boda.

"Mi suegra también se molestó por ver a su hijo de mandilón, yo me molesté xq no supo aceptar mis tradiciones, jaja, pero no me importó, mi esposo se divirtió y yo también", escribió la usuaria "dayana_silverio2", quien compartió la grabación a través de su cuenta de TikTok.

En la grabación se puede apreciar el momento en que la señora se levanta, acude a la pista de baile, le quita la escoba a su hijo y trata de dársela a su nuera.

La reacción de la suegra generó todo tipo de críticas, incluso muchos destacaron que parece que pronto la pareja tendría problemas si dejan que la señora se entrometa en sus asuntos.