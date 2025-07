'Soy maquilera fina'; juarense descubre infidelidad de su esposo con compañera

Ciudad Juárez.– Las infidelidades son situaciones muy difíciles de sobrellevar ya que atentan directamente contra pilares fundamentales de cualquier relación: la confianza, la seguridad emocional y el compromiso. Por ello descubrir que se está siendo engañado por la pareja puede ser una situación muy complicada de aceptar y aún más de poder superar.

Y es que rompen con lo más íntimo y sagrado de una relación. Incluso si se decide perdonar, la herida puede dejar cicatrices duraderas, y el proceso de sanar requiere tiempo, apoyo emocional y, muchas veces, ayuda profesional.

Eso fue justo lo que ocurrió con una usuaria de TikTok (@ginapa03) originaria de Ciudad Juárez, quien expuso a través de la red social china una serie de videos en donde dio a conocer la infidelidad que sufrió por parte de su esposo, luego de que descubrió varios mensajes con su amante, una mujer identificada como "Rosio".

"Por eso YO YA NO REVISO CELULARES. UN PERRO MES SIN COMER. Ahorita me acuerdo y me río pero pregúntenme ese diaaaa me quería morirrrsss", comenzó a contar la mujer en los clips se suman ya millones de reproducciones, y es que de acuerdo con la afectada, su esposo Horacio se mensajeaba con la mujer, quien es compañera en la maquiladora en donde trabaja, y le contaba que tenía problemas con la esposa y que usaba a los hijos como medio de chantaje y quería dejarlo en la calle.

Sin embargo, en otro clip, la usuaria siguió mostrando mensajes de sus conversaciones, en donde aseguró que ella es quien pagaba la mayoría de los gastos de la casa, por lo que comentó que las quejas del esposo hacia la amante eran completamente falsas. "Esta ahuevada a dejarme sin hijos y sin dinero", se puede leer que escribió el esposo a la supuesta amante.

Finalmente, la usuaria relató que decidió enfrentar a la amante de su esposo y en los mensajes le dejó en claro que no pelearía por el amor del hombre, además, le explicó que ella no quería chantajearlo con los hijos ni mucho menos quitarle el dinero o los bienes del matrimonio. La amante, por su parte, respondió defendiendo al hombre, situación que generó miles de comentarios sobre el caso.

TikTok

"Soy mujer y sé cómo se siente", dijo la amante", "A mi también me cuernearon con una maquilera bb, chocalas", "Como dice mi papá, no hay mejor remedio para los infieles y sus moz@s, que salirte de la ecuación. Ellos tenían adrenalina y prohibición porque te "veían la cara", y ahora que desapareces, pum, derrepente ya no tiene tanto chiste su travesura. Siempre ganarás tú", fueron algunos de los comentarios que dejaron internautas.