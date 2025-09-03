Sospechan infidelidad de Delia hacia Facundo tras polémica llamada

Ciudad de México.- La noche del martes 2 de septiembre, la tercera temporada de "La Casa de los Famosos México" vivió uno de sus momentos más comentados y controvertidos, protagonizado por el comediante Facundo.

Durante una dinámica especial, el conductor tuvo la oportunidad de realizar una llamada telefónica a su prometida, Delia García, un privilegio que obtuvo tras canjear un premio de 30 mil pesos ganado en la prueba de la “Moneda del Destino”. Sin embargo, lo que prometía ser un instante emotivo se convirtió en un episodio que desató especulaciones y reacciones en redes sociales.

Facundo, conocido por su humor irreverente y su estilo polémico, se mostró visiblemente nervioso al intentar contactar a Delia. En un primer momento, dijo en el confesionario no recordar el número telefónico de su pareja, lo que generó risas entre los conductores y la audiencia. Tras varios intentos fallidos, un incidente inesperado marcó la dinámica: en uno de los marcados, una voz masculina respondió brevemente antes de colgar, desconcertando al comediante y alimentando rumores entre los espectadores. Finalmente, con la ayuda de “La Jefa”, Facundo logró comunicarse con Delia en una llamada de dos minutos que conmovió a los habitantes de la casa y a los televidentes.

Durante la conversación, Delia expresó su apoyo incondicional: “Todos te amamos, Valentina te ama, olvida las cosas que te agobien, enséñale a la gente lo sensible que eres, solo juega y diviértete”. Aunque sus palabras buscaban animar a Facundo, algunos internautas percibieron un tono distante en su voz, lo que desató especulaciones sobre la dinámica de la pareja. Facundo, por su parte, no pudo contener las lágrimas, llamando a Delia “bebezungui” y asegurando que esos dos minutos fueron “los mejores” desde su ingreso al reality. Sin embargo, tras la llamada, el comediante fue visto llorando en soledad en la suite, lo que intensificó las teorías sobre una posible tensión en su relación.

En redes sociales, el episodio generó una ola de comentarios. Usuarios especularon sobre la identidad del hombre que contestó inicialmente, con frases como “Le llamó a su novia y le contestó un vato” o “Contestó un hombre y colgó, todo fue muy raro”. Otros criticaron la aparente frialdad de Delia, mientras que algunos defendieron que su actitud pudo deberse a la sorpresa de la llamada o a las restricciones del programa.