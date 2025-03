'Son como nosotros'; tunden a Samuel García por decir que EU es como Nuevo León

Ciudad Juárez.– En medio de los sentimientos de nacionalismo propiciados por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien ha amenazado en varias ocasiones al gobierno de México, un reciente video del gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha despertado una ola de indignación y reavivó una vieja rencilla entre habitantes del norte, centro y sur del país.

Y es que el gobernador de Nuevo León compartió un clip en sus redes sociales en donde trató de explicar las razones por las que el transporte público en su estado ha tenido pocas mejoras, esto a pesar de las líneas de metro y la inversión en nuevas unidades.

En la transmisión en vivo, Samuel dijo que en Estados Unidos “son más como nosotros los norteños”, en referencia a la supuesta postura de ciudadanos de Nuevo León respecto al transporte público. Sus declaraciones recibieron críticas en redes sociales, donde se cuestionó el posicionamiento del gobernador, así como su insistencia en compararse con el vecino país del norte.

Además, el gobernador pidió a la población apoyar los programas de gobierno y tener corresponsabilidad para resolver la crisis de transporte público.

Por si fuera poco, el gobernador aseguró que la crisis se debía a la riqueza de la ciudad y sus ciudadanos, quienes contaban con los medios económicos para adquirir un auto, lo que estaba colapsando las calles del área metropolitana.

“En Estados Unidos, que son más como nosotros los regios, casi no usan transporte público, vayan por ejemplo a Dallas o a Houston, no van a ver rutas de camiones, no van a encontrar metro, allá el incentivo es carriles…colapsan las calles de tantos carros, pero ojo, el índice de pasajeros en estados unidos es de 2.2 personas por carro, en Europa se estiman 3”, relató el mandatario estatal.