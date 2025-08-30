Soltera otra vez; mujer celebra su divorcio con todo y banda afuera de juzgados

Toluca.– El matrimonio puede ser un gran evento y una forma de felicidad para muchas personas, pero para otras puede convertirse en un verdadero calvario, por ello, una mujer decidió celebrar a lo grande cuando pudo de nueva cuenta disfrutar de su libertad y soltería al lograr el divorcio de su pareja.

Y es que así lo evidenció la afectada en un video que se hizo viral en TikTok, pues un asistente a un juzgado en Toluca, Estado de México, captó el momento en que la mujer salió de las instalaciones estatales para celebrar con sus amigas, con todo y banda, que era libre de nueva cuenta.

Las imágenes muestran a la protagonista bailando y festejando al ritmo de la música en vivo, mientras era alentada por sus acompañantes y curiosos que presenciaban la escena. Según testigos, la mujer acudió al trámite en compañía de sus amigas, quienes respaldaron en todo momento su decisión y se sumaron a la celebración.

El hecho no tardó en dividir opiniones. Mientras muchos usuarios aplaudieron la forma en que transformó un momento personal en un acto de liberación, otros señalaron que celebrar públicamente un divorcio puede interpretarse como una falta de respeto hacia la relación que en su momento existió.