Sobrevive hombre a accidente aéreo en India y revelan en que asiento iba

India.– Pese a todo pronóstico de las autoridades luego del aparatoso accidente del vuelo 171 de Air India este jueves, cuando la aeronave se estrelló contra el edificio de la facultad de medicina de una universidad con 242 pasajeros a bordo, Ramesh Vishwash, de 40 años, logró ser hasta ahora el único sobreviviente.

A través de las redes sociales se compartió el momento en que el hombre salió por su propio pie de las llamas y narró cómo ocurrió el accidente.

El hombre viajaba a Londres con su hermano cuando la aeronave cayó momentos después del despegue. Viswash Kumar iba sentado en la fila 11A y su hermano en otra. Sin embargo, Vishwash logró sobrevivir al accidente mortal.

“Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, reveló Viswash a los medios indios.

Viswash llevaba consigo su tarjeta de embarque, lo que ayudó a los oficiales a identificarlo. Sin embargo, presentaba lesiones por impacto en el pecho, los ojos y los pies.