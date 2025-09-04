Shrekking: La moda de salir con alguien menos atractivo esperando un mejor trato

Ciudad de México.- En las últimas semanas, un nuevo término ha irrumpido en las redes sociales y el mundo de las citas: el Shrekking. Inspirado en la icónica película animada "Shrek", este fenómeno describe una práctica en la que personas buscan pareja sin priorizar el atractivo físico, apostando por conexiones más profundas basadas en la personalidad, los valores o la compatibilidad emocional. Sin embargo, esta tendencia no está exenta de controversia, ya que algunos la consideran una práctica que puede tener consecuencias emocionales negativas.

El Shrekking surgió en plataformas como TikTok, donde usuarios comenzaron a compartir historias de relaciones en las que una persona, percibida como menos atractiva según estándares convencionales, conquista a alguien considerado muy atractivo. La analogía con Shrek radica en la idea de que, al igual que el ogro verde encontró el amor con la princesa Fiona, una relación puede prosperar más allá de las apariencias si se basa en algo más profundo.

Sin embargo, el Shrekking también tiene un lado oscuro. Expertos advierten que esta práctica puede llevar a relaciones desbalanceadas, donde una persona elige pareja no por genuino interés, sino por miedo a la soledad o con la expectativa de recibir un trato más considerado.

La tendencia ha ganado tracción especialmente entre la Generación Z, que busca redefinir las normas del amor y las relaciones. Mientras algunos celebran su mensaje de inclusión y conexión emocional, otros alertan sobre los riesgos de ignorar la atracción física en pos de ideales románticos.