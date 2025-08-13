Señora de Las Lomas se burla del Distrito 1 en Chihuahua y capitalinos enfurecen

Chihuahua.– La tiktoker y exdiputada federal Nayeli Salvatori, también conocida en TIkTok como "La Señora de Las Lomas", volvió a causar controversia en la red social china luego de que compartió un video en donde, con su clásico sentido del humor, ironizó y se burló de algunas costumbres en Chihuahua con respecto al conocido como Distrito 1, una de las zonas más exclusivas de la capital del estado.

Entrada en su personaje de "La Señora de Las Lomas", Nay, como también es conocida, criticó algunos aspectos de la zona y las costumbres locales de quienes suelen visitar el lugar o los negocios que hay en el sitio.

"El único lugar que tienen aquí en Chihuahua. En donde por esta zona siempre ven un desfiladero de gente que saca sus mejores trapitos para lucirlos en solo estas dos calles", comenzó narrando el personaje en relación al Distrito 1 en la ciudad, lo que generó decenas de comentarios, algunos tomando los comentarios con humor y otros criticando a la mujer por expresarse así de la ciudad.

En el video de poco más de 4 minutos la exdiputada incluso hace cometarios sobre los negocios y el tipo de actividades que suele hacer la gente.

"Las amo musarañas de chihuahua, lo hice xq muchas de aquí me siguen y es una manera de honrarlas y hacerlas parte de este personaje!", dejó en claro Nay, por lo que pidió no tomarse a pecho los comentarios y verlo como parte de su personaje que ya en muchas otras ocasiones ha generado todo tipo de escándalos.