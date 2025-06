¡Se renta con todo y sustos! Dicen que nadie dura más del mes

Ciudad Juárez.– Una mujer que se dedica a investigar fenómenos paranormales llegó a una casa en Estados Unidos luego de las quejas de los dueños, quienes aseguraron que todos los inquilinos que entraban al sitio rompían el contrato a las pocas semanas de haber ingresado a vivir luego de extraños ruidos y sucesos que ocurren dentro.

Con cámara en mano, le joven decidió entrar al lugar mencionado. Ahí contó que la casa se ha limpiado en muchas ocasiones debido a que los inquilinos no duran en la casa, pero lo que más sorprendió fue que logró captar algunos fenómenos "paranormales".

El video del momento fue compartido a través de TikTok, donde tiene ya más de 2 millones de reproducciones. En la grabación se puede observar en varios momentos cómo las puertas dentro de la casa se abren de la nada, además, según afirman internautas, en un momento de la grabación se logra escuchar una psicofonía.

De inmediato el clip se llenó de comentarios de personas que buscaron dar una explicación a este fenómeno. Incluso hubo quienes sí creen que el sitio está embrujado o habitado por seres de otras dimensiones.

"La casa de nosotros era asi y llamamos a un padre catolico que hizo un exorcismo y me dijo Que siempre deja la biblia afuera y abierta. Ya no ha pasado nada", "La puerta , el viento, te dijo una voz quédate , pasos, y la puerta otra vez. Es un poltergeist", "hay un portal en la sala ,por ahi pasan entidades, se alimentaban de una pareja donde el esposo golpeaba a su mujer ,vi una escena en la cosina de maltrato ,el que abre las puertas es un hombre de la tercera edad ,no quiere asustar solo quiere que sepan que esta ahi ,en la lavanderia hay un ser larva energetica ,esa casa si se puede limpiar facilmente, la parte positiva es que no hay demonios", "Todavía no la rento y ya quiero romper el contrato", comentaron algunos espectadores.