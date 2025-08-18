Se pelea con conductor, le lanza café caliente y le cae en su propia cara

Guadalajara.– Un claro ejemplo de "karma instantáneo", al menos así lo consideraron miles de usuarios, fue el que compartió un usuario en TikTok luego de que un conductor con el que venía peleando por la avenida López Mateos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, quiso lanzarle café caliente a su auto, sin embargo, pronto se dio cuenta de las leyes de la física cuando el contenido terminó cayendo en su propia cara.

El video fue compartido por el usuario @papulift, quien mostró el momento en que venía peleando con un conductor sobre una de las avenidas con más tráfico en la capital jalisciense.

Aunque no dio a conocer los motivos por los cuales el conductor del otro vehículo perdió el control, sí se puede observar cómo en varias ocasiones se le mete a su carril y frena con la intención de provocarlo. Ese momento llegó a su punto máximo cuando el copiloto, un hombre mayor, sacó un termo con café caliente y quiso lanzarlo al joven conductor.

Pero nada salió como esperaba, pues el sujeto al parecer nunca advirtió sobre las leyes de la física, pues el auto al estar en movimiento y lanzar el líquido por afuera de la ventana, terminó reaccionando a la resistencia del aire, se dispersó y terminó, en lugar de viajar en línea recta hacia su "enemigo", cayendo sobre su propia cara.

El clip pronto generó cientos de burlas y comentarios en redes: "Por favor dime que el señor vio como te reíste", "tercera ley de newton 🧐".