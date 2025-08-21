Se inunda Guadalajara y jóvenes organizan concurso de clavados

Guadalajara.- Las intensas lluvias registradas este miércoles en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) provocaron severas inundaciones y caos vial, pero también dieron lugar a una escena insólita que se volvió viral: un concurso de clavados en el Mercado de Abastos.

En videos difundidos en redes sociales se observa a un grupo de jóvenes que, en lugar de preocuparse por los vehículos varados, aprovecharon los encharcamientos para lanzarse al agua con estilo olímpico. Entre risas y aplausos, improvisaron una competencia callejera que rápidamente captó la atención de miles de usuarios.

El clip se convirtió en tendencia nacional en X (antes Twitter), acompañado de comentarios irónicos como el del reportero Isaack de Loza, quien escribió: “Mientras tú, como yo, estás atorado en el tráfico, en el Mercado de Abastos se armó la competencia de clavados. Ver el vaso medio lleno”.

El ambiente festivo contrastó con los reportes de la Policía Vial de Jalisco, que informó cierres en pasos a desnivel y en avenidas principales como López Mateos, Mariano Otero, Washington y Periférico. Además, varios vehículos quedaron varados o fueron arrastrados, mientras Protección Civil y Bomberos realizaban labores de desazolve y apoyo a conductores.

Aunque los clavados provocaron carcajadas y fueron celebrados como una muestra del humor tapatío ante la adversidad, especialistas recordaron los riesgos sanitarios de entrar en contacto con aguas pluviales contaminadas, que suelen arrastrar basura y agentes infecciosos.

La tormenta dejó así una doble cara: por un lado, los problemas de movilidad y seguridad que cada temporada de lluvias afectan a Guadalajara, y por otro, el ingenio de jóvenes que transformaron la emergencia en un espectáculo inesperado.