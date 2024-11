Se hospedan en hotel de 200 pesos en CDMX y descubren peste de chinches

Ciudad de México.– Lo que en principio tendría que ser, si no una experiencia única, al menos un lugar para descansar, fue una verdadera cinta de terror luego de que unos jóvenes tuvieron que salir huyendo de un hotel de Ciudad de México en medio de la madrugada luego de que descubrieron que toda su habitación, desde las paredes, hasta las cobijas y camas, estaban tapizadas de chinches.

El video del momento fue compartido a través de redes sociales, donde uno de los viajeros compartió que llegaron a un hotel barato para descansar, pero su sorpresa llegó cuando encontraron "animalitos" caminando por todo el sitio.

"Yo no me había dado cuenta porque no habíamos apagado la luz (...) pero cuando prendí la luz me di cuenta que había muchas chinches o garrapatas, no sé qué sean. Y pues ya desperté a los chavos para mejor irnos a otra parte", contó el autor del video.

Además, el joven recalcó que se dio cuenta que uno de sus compañeros, que ya se había quedado dormido, no paraba de roscarse.

Redes

Tras la viralización del clip, usuarios respondieron que a veces lo barato puede salir caro, pues esos animales son una verdadera plaga y pueden transportarlos en su ropa a equipaje y llevarlos a casa, y una vez ahí, es complicada acabar con ellos.

Internautas también estacaron que el influencer Luisito Comunica hizo en alguna ocasión un video sobre este hotel, llamado Alameda Central, y que es uno de los más baratos de la capital del país, con precios cercanos a los 200 pesos por noche.