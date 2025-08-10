Se fue a Europa con su pareja, vuelve y se queda sin trabajo

Una joven identificada como Isa González se volvió viral en TikTok luego de compartir entre lágrimas que perdió su empleo tras viajar con su novio a Europa.

De acuerdo con su testimonio, la empresa le argumentó que su jefa no entregó el permiso de vacaciones, lo que generó indignación entre internautas que consideraron injusto el despido.

En su video, Isa aparece primero paseando por calles europeas con un abrigo verde, pero la escena cambia al mostrarla llorando. "Al menos cumpliste tu sueño y viajaste a Europa", se lee en pantalla, a lo que ella respondió: "Sí, pero me corrieron por pedir vacaciones sin goce de sueldo".

Isa explicó que al regresar continuó laborando por 15 días más hasta que en Recursos Humanos le informaron que no tenían conocimiento de su permiso y que ya no pertenecía a la empresa. Además, reveló que esos días trabajados no se le pagaron.

Cuando un usuario le preguntó por qué no solicitó las vacaciones a las que tenía derecho, Isa señaló que su puesto era honorario y que le habían asegurado que no habría problema en autorizárselas sin goce de sueldo.

El video ha superado las 600 mil reproducciones y ha acumulado casi 35 mil comentarios. Muchos internautas compartieron experiencias similares y mostraron apoyo a la joven. Algunos mensajes destacados fueron: