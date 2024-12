Se entera que su 1ra hija no era suya y ahora se niega a convivir con ella

Ciudad Juárez.– Una infidelidad puede tener consecuencias no solo para la pareja, sino también para los otros miembros de la familia cuando en el matrimonio existen ya los hijos. Y es que el caso de una mujer se ha vuelto viral en las redes sociales e incluso ha causado un acalorado debate entre los internautas sobre el actuar de su expareja.

Todo surgió, según se dice en la descripción del clip publicado en X, cuando el hombre se enteró que la primera niña que tuvo no era de él, es decir, no era su hija biológica.

La mujer aparentemente tuvo una aventura y de ahí surgió la primera niña, sin embargo, en el caso de la segunda niña sí resultó ser hija biológica del hombre. Esta situación de engaño provocó una ruptura en la pareja, aunque lo que generó más polémica ocurrió cuando el hombre acudió a recoger a sus niñas para convivir con ellas, pero él solo quiso llevarse a la segunda niña, pues argumentó que la primera no era suya y no tenía la obligación de quererla.

Tras la situación, la mujer sacó su celular y comenzó a grabar todo para después exponerlo en redes sociales.

"Mi hija es ella, ella es de otro papá (...) no la estoy humillando, solo que cada quien, por su lado, yo me quedo con mi hija y tú te quedas con la tuya", es escucha decir al hombre.

La postura del hombre de inmediato generó tanto rechazo como apoyo en redes.

En los comentarios surgió también otra versión de la historia, donde apunta a que en realidad el hombre siempre supo que la niña no era de él, pero cuando decidió tener una relación con la mujer la crio como si fuera de ella, pero todo cambió cuando descubrió una infidelidad y ahí el hombre ya no quiso seguir conviviendo más con su niña no biológica.

De cualquier manera, la postura del sujeto causó polémica, pues muchos argumentaron que esas palabras no debió decirlas frente a las dos menores de edad.