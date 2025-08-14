'Se cansó de los lamentos'; hombre 'quema fantasma' y video se hace viral

Ciudad Juárez.– Cansado de las quejas y los sucesos supuestamente paranormales que ocurrían todas las noches en su hogar, un hombre se armó de valor y decidió calentar agua para "quemar a los fantasmas" que habitaban supuestamente en su casa. El video fue compartido en TikTok, donde no tardó en hacerse viral, pues en la grabación se escuchan los gritos de estos entes de otro mundo.

En el clip, que suma ya más de 14 millones de reproducciones, se puede observar el momento en que el afectado calienta una olla llena de agua para posteriormente salir con ella y vaciarla donde provienen los gritos en el patio de su casa. Para sorpresa de muchos, estos lamentos dejan de escucharse cuando el hombre vacía toda el agua.

En muchas culturas, el agua caliente o hirviendo se ha utilizado como forma de limpiar energías negativas o entidades malignas, por ejemplo: en rituales chamánicos o espirituales, donde se usan vapores calientes para ahuyentar espíritus malignos o energías oscuras, o también se puede lanzar agua caliente (con sal, limón o hierbas) a ciertos lugares de la casa para “limpiar” o expulsar presencias no deseadas.

Tras la viralización, algunas personas no tardaron en dudar sobre la veracidad de los hechos, pero hubo también quien sí creyó que podría tratarse de algo oscuro y destacaron la valentía del hombre por reaccionar sin miedo.