Se baña en río Santa Catarina y la tunden en redes

La escasez de agua en Monterrey, agravada por los daños a las tuberías tras la tormenta tropical Alberto, ha llevado a los ciudadanos a buscar soluciones alternativas.

Itzel, una joven regiomontana, fue captada en video bañándose en el río Santa Catarina debido a la falta de agua potable en su hogar.

El video, compartido en TikTok, muestra a la joven utilizando el agua estancada del río para lavarse el cabello, valiéndose de un vaso grande para recolectar el líquido. La escena llamó la atención de miles de personas, acumulando más de 200 mil reproducciones y generando un intenso debate en las redes sociales.

Las reacciones de los usuarios fueron diversas. Algunos criticaron la acción de la joven, sugiriendo que podría haber encontrado una alternativa más higiénica. Otros, sin embargo, expresaron vergüenza, insistiendo en que no todos los habitantes de Monterrey actuarían de la misma manera.

Comentarios como "No pueden ver algo limpio porque luego, luego van a empuercarlo" y "Les juro que no todos los regios somos así" reflejan la polarización de opiniones. Otros usuarios recomendaron soluciones más prácticas, como "Amiga, saca agua en un balde y así no dejas jabón ahí, solo lógica" y "¿No podías sacar unas 2 o 3 tinas y bañarte fuera del río?".