'Se armó la carnita asada'; comunidad apoya a doctora que acampó afuera de MG

Reynosa.– En las últimas horas la médica Alejandra Ceccopieri, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, se ha vuelto un fenómeno viral en las redes sociales, luego de que ha expuesto por varios meses cómo la agencia de autos chinos MG ha hecho caso omiso en darle solución por su camioneta que dejó de funcionar y no han querido dar solución.

Por ello en las últimas horas la mujer expuso a través de un live que estaría acampando afuera de la agencia hasta que personas le diera una respuesta, sin embargo, nunca pensó que el caso fuera tan viral y recibiera una excelente respuesta por parte de la comunidad en Reynosa, quienes se solidarizaron con su caso y le dieron cientos de muestras de apoyo.

"No me voy a mover de aquí porque no me dan una respuesta, nadie me dice si me van a solucionar el problema, si me van a regresar el dinero, instalé la camioneta afuera de la agencia cómo protesta y ya me mandaron a transito para que me retire, afortunadamente, no lo hicieron", comentaba la mujer en un video sobre su caso.

Y es que durante la noche y madrugada la mujer comenzó a ver que llegaban decenas e personas con comida pare ella, cobijas, regalos para que pudiera pasar la noche de mejor manera.

Todo se comenzó a magnificar al punto que incluso más tarde llegaron músicos, restaurantes y se armó hasta la carnita asada para todos los asistentes que mostraron su apoyo a la médica.

El caso ha generado comentarios de apoyo y críticas hacia la agencia por parte de otros usuarios, quienes piden a la marca resolver la situación y brindar un servicio más transparente; incluso salieron más quejas similares donde no les dan respuesta alguna por automóviles en malas condiciones.

Hasta el momento, gerentes o personal de la Agencia MG no han dado declaraciones ante estos hechos por lo que la manifestación seguirá a las afueras de este negocio. En nuevos lives la mujer dio a conocer que la agencia no abrió este sábado y todavía siguen sin acercarse para darle solución.