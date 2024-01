Santería cubana pronostica un 2024 de enfermedades y rupturas

La Habana.- Dos de las letras del año, las predicciones que realizan sacerdotes de la santería en Cuba, auguraron enfermedades, rupturas y violencia para 2024, pero también dieron un mensaje de esperanza si la gente cumple las recomendaciones y presta atención a los mensajes.

La tradicional Letra del Año de 10 de Octubre sacó como signo regente para los siguientes meses a "Iroso Umbo" y dos deidades u "orishas", como se las conoce popularmente en la isla: Elegba –que representa a los comerciantes y mercaderes—y Yemaya, patrona de mares y pescadores, informaron los religiosos el martes.

El conjunto del signo y las deidades implicará, según los babalawos o sacerdotes de la santería afrocubana, un año de tensiones, rupturas, enfermedades cerebrovasculares, separación de matrimonios, problemas financieros, obstáculos de todo tipo y abandono de niños, según esta letra.

"De este signo nace que el sacrificio será recompensando y la ruptura es por falta de entendimiento… y a partir de ahí es que se genera el conflicto", aseguró durante una conferencia de prensa para presentar los pronósticos el sacerdote Lázaro Pijuán.

Pijuán hizo referencia a una leyenda en torno al signo, una metáfora para explicar las dificultades: "Dame coco y agua, no, dame un gallo, no, dame un chivo, no. Y lo que pasó es que se trancó el camino y las personas no podían ni ir a solucionar sus problemas", relató el sacerdote para explicar la necesidad de enfrentar los siguientes meses con espíritu de negociación y no con necedad.

Por su parte otro de los organizadores, el sacerdote Lázaro Cuesta, exhortó a las personas y a las autoridades a prestar atención a las dificultades que representará el signo.

"El signo dice el estado de desesperación que tiene la gente", indicó Cuesta al recordar muchas de las necesidades de la isla en medio de una fuerte crisis económica que ya tiene al menos tres años y la tensión que refleja el pronóstico. "El trabajo nuestro no es arreglar los problemas, sino identificarlos" para que se conozcan.

Entre las recomendaciones de la Letra del Año de 10 de Octubre los religiosos indicaron no caer en impagos, ser dadivoso con el prójimo, fomentar los convenios y tener mucho cuidado con los niños y las mujeres gestantes, entre otros.

Nacida del sincretismo de las creencias católicas de los conquistadores españoles y las de los esclavos africanos traídos a Cuba, la santería es la tradición religiosa mayoritaria en la isla. Muchas personas se congregaron en la casona del popular barrio de 10 de Octubre para leer la letra escrita en papel y pegada en la puerta, constató The Associated Press.

Otra de las letras fue sacada por la Asociación Cultural Yoruba, cuyo signo regente se denominó "Irete Otura" y las deidades que encabezarán para este grupo de sacerdotes el 2024 serán Elebara y Oya, señora de las centellas y los huracanes y una gran guerrera.

En esta profecía destaca también el incremento de enfermedades como el alcoholismo o las neurológicas y la delincuencia e igualmente advierte sobe el aumento del abuso contra las mujeres.

Imagen de h9images en Freepik