Roban a influencer mexicano en Colombia al tomarse foto en casa de Betty la Fea

Bogotá.– El joven influencer mexicano Soy.Toledo no se pudo escapar de la delincuencia de la ciudad de Bogotá, Colombia, mientras visitaba y se tomaba una foto en la popular casa del personaje de telenovelas "Betty la Fea", luego de que un ladrón a bordo de una motocicleta aprovechó la ingenuidad de los turistas para pasar a toda velocidad y arrebatarles su teléfono celular.

El video del momento fue compartido a través de la cuenta de Instagram del joven creador de contenido, donde aseguró que no pudo recuperar su teléfono, pero agradeció el gesto de valentía de la persona que estaba vestida de "Betty", pues en la grabación se observar cómo con una patada intentó detener al ladrón.

"No recuperamos el cel… pero descubrí que mi heroína usa brackets y capul. Gracias @richarevans por mejorar la experiencia", escribió el influencer en su publicación.

Ante la publicación, varios colombianos reaccionaron en los comentarios lamentando el momento. “Siento mucho lo que te sucedió, la mayoría en Bogota somos buenos 😢“, ”Perdón por lo que les pasó 😞 en Colombia existimos más personas buenas y trabajadoras. ❤️“, ”Conoció la casa de Betty pero a qué costo 😭😭😭“. ”a mi también me robaron ahí jajaja, pero se llevaron mi celular", fueron algunas de las reacciones.

A pesar de ser una propiedad privada, la casa de Betty, la fea recibe visitas constantes de turistas nacionales e internacionales atraídos por la importancia cultural de la locación. La situación ha reactivado el debate sobre la seguridad de los turistas y la necesidad de fortalecer la vigilancia en los puntos de mayor interés en la capital colombiana.