Revive popularidad del Art Déco un siglo después de su apogeo

París.- Un siglo después de ser formalmente introducido en la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de 1925, en París, el Art Déco disfruta de un resurgimiento en la decoración, la moda y más. Una nueva generación aprecia las raíces glamurosas y francas del estilo y además lo está traduciendo en nuevas creaciones.

Una exposición actual en el Museo de la Ciudad de Nueva York ofrece una mirada al estilo que ayudó a definir la ciudad en la imaginación popular hace un siglo, con sitios emblemáticos como el Edificio Chrysler, el Edificio Empire State, el Rockefeller Center y el Radio City Music Hall. La exposición “Art Deco City: New York Postcards from the Leonard A. Lauder Collection” (Ciudad Art Déco: Postales de Nueva York de la colección Leonard A. Lauder), también incluye ropa y clips de películas de la época.

Y en Londres, el Museo Victoria y Alberto tiene una colección de trajes de día y noche, joyas, textiles y disfraces de Les Ballets Russes que fueron una gran influencia en la moda.

Un estilo distintivo de principios del siglo

“Pide a tres historiadores que definan el término Art Déco, y probablemente obtendrás tres respuestas diferentes”, dijo el año pasado la escritora de diseño Arricca Elin Sansone en un artículo para Elle Décor. “El Art Déco es muchas cosas diferentes para diferentes personas, y su evolución es tan única como su expresión en arquitectura, diseño de interiores, artes decorativas y moda”.

Surgió después de la Primera Guerra Mundial, la era original del Art Déco encarnaba un espíritu de creatividad, libertad e innovación. Con la modernidad y la exuberancia a plena vista, los años 1920 y principios de los 30 se convirtieron en uno de los períodos más influyentes en diseño de la historia.

Esos primeros años 1930 vieron el florecimiento del estilo en Miami también, donde el Distrito Art Déco de South Beach es un atractivo para visitantes y un centro para el diseño.

Y en París, los organizadores de los Juegos Olímpicos de 2024 crearon carteles Art Déco para celebrar los juegos y marcar el centenario desde los Juegos Olímpicos de 1924, que también fueron anfitriones de París. Dijeron que los vivos carteles estaban destinados a celebrar la influencia colorida y extravagante del estilo en el paisaje de la ciudad.

En ciudades de todo el mundo durante esa época, paisajes urbanos bajos se transformaron en rascacielos elevados. Espacios públicos y privados adoptaron motivos geométricos, materiales lujosos y un atractivo urbano. En el transporte, autos más rápidos y trenes más elegantes insinuaban una nueva era dinámica, mientras que la escena de clubes nocturnos impulsada por el jazz llevaba a la gente a celebrar.

Moda Flapper

Esa misma energía infundió el cambio de corsés restrictivos a siluetas sensuales y liberadas. Los Locos Años Veinte. El estilo flapper reflejaba los roles cambiantes para las mujeres en la sociedad, dice la bloguera de diseño Courtney Price.

En las pasarelas y alfombras rojas de hoy, vestidos de satén dorados y negros evocan el brillo de la Era del Jazz, a menudo adornados con cristales y plumas. Celebridades como Zendaya, Gigi Hadid, Beyoncé y Demi Lovato han adoptado bobs y ondas, canalizando el encanto de la era Déco de maneras frescas.

“La estética de los años 1920 está disfrutando de un renacimiento de moda”, dice Kirsty Thatcher de la revista australiana Russh. “Vestidos con cintura baja, bobs elegantes y capas de perlas dominan las pasarelas y el estilo callejero por igual”.

Giorgio Armani evocó el período en la exhibición de alta costura de este año en París con perlas, terciopelos, gasas de seda, lentejuelas y más. Las modelos fueron acompañadas por música de jazz nostálgica mientras desfilaban. Las colecciones otoño-invierno 24 de Chanel y Dior también hicieron un guiño a este estilo, con siluetas varoniles alargadas, tweed y cinturas ceñidas, plumas, pliegues y vestidos fluidos.

Decoración

“La audacia y la elegancia del Art Decó son lo que me atrae”, dice Vanessa DeLeon, diseñadora de interiores con sede en Nueva York, una presencia frecuente en HGTV y Bravo.

En sus interiores, tonos profundos como el esmeralda y el ébano se encuentran con acentos metálicos brillantes y estampados estilizados. La última colección de iluminación de DeLeon rinde homenaje a los accesorios de vidrio esmerilado y metal pulido característicos del Déco.

Jamie Watkins y Tom Kennedy de la casa de diseño londinense Divine Savages infunden sus colecciones con guiños traviesos al drama arquitectónico del Déco. Su estampado “Deco Martini” combina un motivo clásico de abanico con un elegante vaso de cóctel, evocando visiones de las fiestas de Jay Gatsby. “Gershwing” superpone formas lujosas de plumas en una pieza de declaración decadente.

“El Art Déco era sinónimo de glamour y lujo”, dice Watkins. “No es de extrañar que nos sintamos atraídos por él nuevamente”.

La diseñadora y experta en estilo de vida Athena Calderone, en colaboración con Crate & Barrel, invoca siluetas cinematográficas Art Déco con apliques de alabastro, sillas club curvilíneas y muebles con patrones geométricos. La vibra es Manhattan, París y Duke Ellington.

Postales inolvidables

Para los verdaderos devotos del Déco, la exposición en el Museo de la Ciudad de Nueva York es imprescindible.

La cocuradora Lynda Klich señala que las postales eran las redes sociales de su época, los viajeros escribían afanosamente mensajes a amigos y familiares. Los ahora emblemáticos edificios Déco de la ciudad figuran prominentemente en más de 250 postales, además de una selección de vestidos, zapatos y accesorios de la década de 1920.

“Más que una estética, el Art Déco fue la imagen que vendió la ciudad al mundo”, dice la curadora Lilly Tuttle.

La exposición se extiende hasta el 17 de febrero.