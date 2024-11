Retiran 222 mil barandillas de apoyo para camas de adultos tras una muerte

Foto: Associated Press

Nueva York.- Aproximadamente 222 mil barandillas de asistencia para camas de adultos están siendo retiradas del mercado debido a riesgos de atrapamiento y asfixia, luego de una muerte en un centro de atención residencial.

Según un aviso de retiro del mercado publicado el jueves por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, Medical King está retirando del mercado tres modelos de sus barandillas de cama portátiles, porque los usuarios pueden quedar atrapados dentro de la barandilla o entre el producto y un colchón.

Hasta la fecha, el proveedor de equipos médicos tiene conocimiento de una muerte relacionada. Un hombre de 66 años murió en noviembre de 2023 después de quedar atrapado entre su colchón y la barandilla de una cama en un centro de atención residencial de Carolina del Sur, señala el aviso de retiro del mercado del jueves.

Se insta a los consumidores que posean las barandillas de cama ahora retiradas del mercado a que dejen de usarlas de inmediato y se comuniquen con Medical King para obtener un kit de reparación o reemplazo gratuito, que dependerá del modelo.

Los modelos vendidos incluyen el “Bed Assist Rail with Adjustable Heights” (números de modelo 7007 y 7057) y el “Bed Assist Rail Without Legs” (número de modelo 7037) de Medical King. No hay etiquetas específicas de la marca en los rieles de cama, según el aviso de retiro del mercado del jueves, pero todos se vendieron en línea entre enero de 2020 y marzo de 2024, incluso en plataformas importantes como Amazon, Walmart y eBay.

Medical King señala que la forma más fácil de saber si su barandilla de cama se ve afectada por el retiro del mercado es consultar los recibos o el historial de compras. También puede encontrar más información en la página de retiro del mercado en línea de la empresa .

“Medical King se preocupa mucho por la seguridad de sus clientes y sus seres queridos y se entristeció por el informe de una muerte asociada con su producto”, dijo un portavoz de la compañía en un comunicado enviado a The Associated Press, y señaló que “actuó rápidamente” para realizar un retiro del mercado con la CPSC después de enterarse de esta muerte.

El portavoz agregó que Medical King ha rediseñado sus nuevas barandillas de cama para cumplir con los últimos requisitos de seguridad federales, que según dijo entraron en vigencia después de que la unidad involucrada en la muerte reportada ya había sido vendida.

En una alerta al consumidor separada , la CPSC señaló que el retiro del jueves marca el noveno retiro de camas portátiles para adultos que la Comisión ha emitido desde 2021, de un puñado de empresas o proveedores diferentes.

La CPSC afirma que esos nueve retiros del mercado, junto con otras dos advertencias sobre productos, se han asociado con lesiones graves y un total de 18 muertes reportadas. Entre otros retiros del mercado de barandillas para camas emitidos durante el último año, Medline, por ejemplo, retiró 1.5 millones de barandillas para camas para adultos en mayo después de dos muertes por atrapamiento.

La CPSC señala sus nuevas normas de seguridad obligatorias para las barandillas de cama portátiles para adultos, así como consejos de seguridad para la instalación. Esto incluye asegurarse de que la barandilla de cama sea compatible con el colchón, eliminar los espacios y no instalar varias barandillas de cama una al lado de la otra.