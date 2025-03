'Restan valor a algo muy lindo'; argentina reacciona al Camino Real en Juárez

Ciudad Juárez.– El Camino Real, una vía que recorre las periferias de la ciudad y parte de las montañas de la Sierra de Juárez, es para muchos fronterizos una zona considerada de alto peligro, y no solo por el abandono de la infraestructura carretera que propicia accidentes viales, sino también porque ha sido utilizado como zona de abandono de cuerpos por parte de grupos del crimen organizado, situaciones que han opacado la gran belleza.

Y es que una tiktoker argentina "gauchaargenta", residente en esta frontera, usó su cuenta en la red social china para resaltar el gran potencial turístico que tiene el periférico Camino Real, es cual consideró que puede potenciarse a través de la historia del Camino Real Tierra Adentro, una ruta histórica que conectaba la Ciudad de México con la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, en la época de la Colonia.

Pero no solo es la historia algo que llamó mucho a atención, sino también la belleza de la ruta en sus montañas, situación que lamentó que muchos juarenses hayan ya normalizado y no se den cuenta del gran valor que tiene ese conjunto de macizos montañosos.

"Si sos de Juárez y no le das importancia a lo que es el Camino Real, déjame decirte que estás restándole valor a algo muy lindo. Y yo sé, no va a haber quien no me diga que el Camino Real es repreligroso, pero de verdad estas vistas son hermosas (...) es hermoso ver estas montañas", contó la joven.

La tiktoker también lamentó que muchos juarenses no noten todo ese gran potencial o que simplemente se hayan acostumbrado a este sitio: "admirá lo que yo estoy admirando", agregó. Además de la historia que hay detrás de este camino, que si bien algunos usuarios le comentaron que no era la ruta original del Camino Real, en otro tiktok contó que esa historia se puede usar para potenciar el turismo, algo que, dijo, se conoce como "mitificación turística".