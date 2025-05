Reportan desaparición de la muñeca Anabelle en EU

Ciudad Juárez.– La muñeca Annabelle es uno de los objetos más famosos dentro del mundo del ocultismo y las historias paranormales, gracias en buena parte a la saga de "El Conjuro" que llevó parte de su historia al cine, lo que llevó más tarde a que la muñeca tuviera sus propias películas.

Aunque la Annabelle original es una muñeca de trapo del tipo "Raggedy Ann", no la figura de porcelana terrorífica que aparece en las películas, eso no quita que muchos hayan asegurado que existe una maldición sobre este objeto.

Según los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, la muñeca estaba poseída por un espíritu maligno. Ellos afirmaban que la muñeca causaba fenómenos extraños y potencialmente peligrosos.

Ahora este muñeca se volvió tendencia en Estados Unidos en las últimas horas luego de que usuarios reportaron la desaparición del Museo del Ocultismo de los Warren, ubicado en Monroe, Connecticut.

Los rumores comenzaron a circular después de que la muñeca Annabelle formara parte de la gira "Devils on the Run", organizada por la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (Nespr), y visitara Nueva Orleans a principios de este mes. Algunos visitantes afirmaron no haber visto la muñeca durante la gira, lo que desató la especulación en línea de que la muñeca había desaparecido durante su estancia en Luisiana.

Lo que alimentó aún más los rumores fue un incendio en la cercana plantación Nottoway, convertida entonces en un complejo turístico, lo que dio lugar a conexiones infundadas entre el incendio y la supuesta desaparición de Annabelle.

Luego del pánico el investigador principal de Nespr, Dan Rivera, abordó los rumores en un video de TikTok, donde muestra la muñeca protegida dentro de la vitrina del museo de los Warren y confirma que no está desaparecida ni en Chicago. NESPR también publicó un comunicado en Facebook aclarando: "Annabelle NO ha sido robada. La muñeca se encuentra segura en el Museo de Ocultismo Warren".