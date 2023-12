Renuncia en su primer día de trabajo '¿por qué acepté esto?'

Una joven mexicana, que se nombró a sí misma como creadora de contenido, confesó a través de sus redes sociales que renunció durante su primer día en un trabajo formal, debido a que acusó un salario insuficiente, carga excesiva de labores y un horario “abusivo”.

Cargando...

El video fue compartido a través de la cuenta de X, antes Twitter, Prófugos del Ácido Fólico, donde comenzó a generar opiniones divididas. Esto fue consecuencia de las demandas que expuso la creadora de contenido.

¿Por qué renunció la creadora de contenido en su primer día de trabajo?

De acuerdo con la joven, ésta se dedica a la creación de contenido, manejando cuentas de forma independiente; sin embargo, decidió buscar una fuente de ingresos extra y, por ello, buscó postularse para un empleo, cuya vacante vio un amigo suyo a través de redes sociales.

Cargando...

“Renuncié en mi primer día de trabajo. Yo soy creadora de contenido; tengo cuentas que manejo, pero quería un ingreso más… tipo extra, y decidí meterme a una ‘empresa’. Entonces, la semana pasada, un amigo me manda una vacante; decido aplicar. Mando WhatsApp de que ‘estoy interesada; ¿dónde mando mi portafolio y mi CV?’”.

Posteriormente, la empresa se contactó con la joven creadora de contenido y la citaron a una entrevista, donde le explicaron los pormenores de la vacante: se debía cumplir una jornada de 11 horas, cinco días a la semana, a cambio de un sueldo de 15 mil pesos.

Al respecto, la joven consideró, primeramente, que el sueldo era inferior al que estaría dispuesto a aceptar. Por ello, luego de una hora de deliberar, decidió volver a negociar con la representante de la empresa, logrando que el sueldo que se le iba a pagar mensualmente subiera hasta los 17 mil pesos.

“Ya que se pasa esa hora, hablo con ella y le digo que me interesa, pero que con el salario más alto, que quiero más dinero y menos tiempo. En la tarde, me avisa como ‘okay, está bien. Te ofrezco tanto por este horario’, y dije ‘okay. Acepto’.

Tras lograr el acuerdo, la joven se presentó el lunes a su primer día de trabajo. No obstante, a media jornada consideró que la carga de trabajo era algo excesiva, lo cual se sumó a lo que calificó como una jornada “abusiva” y a un sueldo que consideró como algo no acorde.

“Ahí me dio un golpe de realidad donde dije ‘¿qué estoy haciendo y por qué acepté esto?’. Las empresas no pueden estar pagando 17 mil pesos, que fue lo que a mí me ofrecieron por la creación de contenido de cinco cuentas, cuando yo iba a diseñar, publicar, crear y hacer todo: hacer los videos, grabar y todo. Iba a hacer prácticamente el trabajo de un equipo de cinco personas, para cinco cuentas, yo sola”.

Finalmente, la joven creadora de contenido, al no encontrarse otra vez con la jefa de la empresa, decidió renunciar a través de WhatsApp, donde argumentó que el sueldo no le sería suficiente para solventar sus gastos, pues tenía contemplado ir a su empleo en Uber todos los días.

“Aunque me dolió en el ego tuve que decir hoy que no. Salí a la hora que me dijeron, seis de la tarde, y en ese momento no pude ver a la dueña, pero lo hice por WhatsApp. Medio informal, pero tenía que hacerlo, y le dije ‘¿sabes qué? Las cuentas no me dan”.

Creadora de contenido no acepta sueldo, horario y jornada laboral

En conclusión, la joven destacó tres argumentos por los que decidió dejar el empleo en su primer día:

El salario

Al contemplar acudir todos los días a trabajar en Uber, la creadora de contenido calculó que gastaría cerca de 8 mil pesos mensuales en taxis por aplicación, dejando su sueldo como algo insuficiente.

“Me muevo en Uber, no tengo carro, no me voy en camión, me voy en Uber: en horas pico iba a gastar como 8 mil pesos de puro Uber”.

Horario abusivo

Al enlistar las condiciones que no aceptó de su nuevo empleo, la joven destacó que, a la semana, debería de trabajar 50 horas, lo que consideró como algo “abusivo” y aseveró que el máximo deberían ser 40, tal y como la reforma que se está discutiendo actualmente.

“Es un horario demasiado abusivo, para el puesto que sea, con estudios, sin estudios, es un horario muy abusivo. Iba a trabajar más de 50 horas a la semana, cuando deberían de ser 40 en todos los empleos, independientemente de tu puesto”.

Carga de trabajo

Al hacer un balance sobre lo que se le ofreció de trabajo, la joven destacó que la carga de trabajo, las extensas jornadas y el sueldo insuficiente ofrecido son los tres factores que la orillaron a dejar el empleo en el primer día.

“Si las empresas están buscando resultados efectivos deberían de hacer que sus colaboradores estén felices con sus horarios y con los salarios que están dando, que sean dignos. Básicamente esta persona quería pagarme 17 mil pesos por 150 videos al mes, y eso es algo demasiado abusivo que una persona no puede hacerlo, por más que queramos”.