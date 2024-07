Regó planta por 4 años y tras ver que no crecía, descubrió que era de plástico

Las creencias populares dicen que hay manos buenas para las plantas y todo se les da y hay otras manos que simplemente todo lo secan. Una mujer, quien era de esta última categoría, creyó que esa mala suerte de que todas sus plantas se secaban había terminado cuando después de cuatro años su planta seguía verde.

Y es que la señora contó a través de un video de TikTok que por todo ese tiempo había estado regando con mucho cuidado su planta al interior de su casa, todos esos cuatro años.

La cruda realidad llegó, claro, cuando notó que la planta tenía siempre las mismas hojas y tampoco crecía. Pensó que quizá le faltaba un poco de tierra, así que le pidió a un familiar que fuera por un poco para ponerle y ver si así "revivía".

Cuál fue su sorpresa cuando descubrió que la planta era de plástico, por lo que quedó sorprendida y se sintió como una tonta.

"La mata es de plástico, no es que sea bruta yo, porque no lo soy, pero la mata era de plástico", contó la mujer entre risas.

Tras la viralización del video, otros usuarios compartieron que no estaba sola, pues les había ocurrido algo similar.

"A mi me pasó lo mismo con un cactus q me regalaron, un año cuidándolo yo bien contenta era lo único q no se me moría hasta q descubrí q era plástico", "Y donde se acumuló tanta agua durante 4 años", "a mí me pasó ; trabajando en un supermercado y la mitad eran reales y la mitad de plástico y Yo le echaba agua a todas hasta que el supervisor me vio".