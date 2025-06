'Quitarnos la sonrisa no pudieron'; las corren de maquila por creerse tiktokers

Ciudad Juárez.– La popularidad de ser creador de contenido y ganar seguidores y muchos "likes" se ha convertido en una actividad a la que aspiran muchos jóvenes en la actualidad, para llegar a ello muchos están dispuestos a pagar un alto precio incluso si de por medio está poner el peligro la integridad o incluso quedarse sin empleo.

Eso fue lo que lograron tres jóvenes obreras de una maquiladora en el norte de México, quienes compartieron un video a través de TikTok en donde contaron cómo se quedaron desempleadas después de que la empresa donde laboraban decidió terminar su contrato con ellas, "por creerse tiktokers", según relataron las mujeres.

En el clip se puede observar cómo las tres afectadas salen de la empresa entre risas después de haber recibido la mala noticia de que se quedaban sin empleo.

"Quitarnos la sonrisa no pudieron: nos corrieron por creernos tiktokers", escribieron en el clip que pronto se ha hecho viral.

Las jóvenes solían grabar videos y crear contenido dentro de la planta donde laboraban, por lo que muchos aseguraron que en realidad las despidieron no por ser creadoras de contenido, sino por grabar dentro de la planta, ya que muchas empresas son muy meticulosas con el contrato de confidencialidad, mediante el cual una o ambas partes (empleados, proveedores, socios, etc.) se comprometen a no divulgar o usar información confidencial que hayan recibido durante su relación laboral o comercial.

"Si saben que en el contrato existe el término de confidencialidad y te dice justo eso, que no puedes grabar o tomar fotos dentro de la empresa donde muestre el proceso, no verdad?", "Valió Queso 🤣Que nadie les quite los Sueños Vamos a apoyar para q se hagan Tik tokers con ganas Ánimo", "La empresa no soporto jajaja, pero yo les ayudo con su indemnización", escribieron usuarios.