Nueva York.- Tienen nombres que podrían hacer llorar a un generador de contraseñas aleatorias.

Conozca, por ejemplo, GCHG CH Calicops Sassafras Gonnakikurass.

"Es una chica atrevida. Su nombre lo dice todo", dijo Fred Ortiz mientras preparaba al grifo de Bruselas para competir este lunes en la exposición canina del Westminster Kennel Club.

Su nombre dice... ¿qué exactamente? Bueno, reflexiona sobre la última parte y tal vez entiendas a qué se refieren con ironía sus dueños. Pero en cualquier caso, puedes llamarla Wrassy.

La principal competición de Westminster comenzó este lunes con una evaluación raza por raza que conduce al premio más ilustre de la canina estadunidense, que se entrega el martes por la noche. El club canino celebró concursos de agilidad y obediencia, así como otros eventos el sábado .

Si bien los perros de exhibición son los aristócratas del mundo canino, a menudo tienen nombres, títulos y apodos que los acompañan.

Los nombres “registrados” o formales son los que se usan para las exhibiciones. Esos apelativos largos y confusos en realidad contienen mucha información sobre perros de exhibición.

Los grupos de letras mayúsculas al principio y, a veces, también al final, significan los logros de los perros en varios deportes. “GCHG” y “CH”, por ejemplo, denotan varios niveles de campeonato en el juzgamiento tradicional, raza por raza.

Después de esos títulos, la primera palabra de un nombre registrado generalmente indica el criadero o programa de cría que produjo el perro. Otros criaderos o perros en el pedigrí pueden recibir una mención al final.

Mientras tanto, los perros de exhibición tienen “nombres de identificación” que usan día a día. Un perro también puede haber tenido un “nombre de cachorro” diferente otorgado por su criador y luego cambiado por su futuro dueño.

Las palabras compuestas y frases confusas en los nombres registrados tienen como objetivo, en parte, evitar la duplicación con otros perros en registros que datan de hace más de un siglo.

Pero muchos criadores también utilizan patrones para ayudarles a recordar qué camada fue cuál.

Los adiestradores profesionales de perros y ocasionalmente criadores de schnauzer miniatura Rachel Adams y Alberto Montila nombran a sus camadas en orden alfabético: una camada tenía nombres que comenzaban con "A", la siguiente con "B", y así sucesivamente, dijo Adams el lunes. Estaba secando con secador a un bulldog francés llamado GCHG CH Elysium's Adventurous Rapscallion D'Assisi, más conocido como Finn.

Cuando Amie McLaughlin elige nombres para sus camadas de buhunds noruegos, simplemente le gusta hacer un juego de palabras.

"Me gusta que el nombre sea algo que alguien mire y diga: 'Oh, eso es lindo'", dijo McLaughlin, de Kent, Washington.

Un perro que crió y guió este lunes, GCH CH Cloudpointe Nothing Betta Than This CGC, nació en una camada con temática de peces (de ahí el nombre "Betta", un tipo de pez del sudeste asiático). Se le conoce como Eirik cuando está en casa con la copropietaria Sarah Woodworth en Paloa, Hawái.

Zoltar RN BN-V de GCH CH Aberdeen (solo Zoltar para sus amigos) tiene dueños que también aprecian el humor. Por un lado, comparten su hogar en el área de Los Ángeles con un perro de caza peludo y payaso de 54 kilos al que le gusta acurrucarse.

El comediante y actor Chris Hardwick, dueño del perro junto con su esposa, la modelo y actriz Lydia Hearst, nombró a Zoltar en honor a la máquina de adivinación que hace que un adolescente crezca hasta alcanzar proporciones adultas de la noche a la mañana en la película “Big”.

“Sabíamos que iba a crecer”, y mucho, explicó Hearst.

Zoltar recibió cierto reconocimiento el lunes por parte del juez, pero la prima del perro, Melody, también conocida como GCHS CH Dobhran's Alexa Play Some Music, ganó el premio a la mejor raza.

Hardwick y Hearst también animaban a la ganadora de la raza bulldog francés, llamada Sassy, ​​o GCHS Diva's Sassafras Lass. Ella y otras ganadoras de la raza se dirigían a una ronda semifinal el lunes por la noche.

Sassy es propiedad de la madre de Hearst, la heredera del periódico Patricia Hearst Shaw , y fue criada por ella . Famosa en la década de 1970 por su secuestro y participación en un robo por parte de un grupo radical, ha sido reconocida en los últimos años por sus Frenchies y otros perros de exhibición.

Colton Johnson y su familia nombran sus camadas de viejos perros pastores ingleses en base a temas como canciones, películas, dinero o, apropiadamente, cosas peludas.

Uno de esos perros "peludos" es Give Me S'more de GCH CH Bugaboo, que estaba recostado en una mesa mientras Johnson lo cepillaba el lunes.

"Es su día de spa", bromeó Johnson, de Colorado Springs, Colorado.

El nombre del perro es Graham, como las galletas que se usan para hacer malvaviscos tostados y chocolate. Los Johnson pensaron en llamarlo Marsh o Mallow, pero esos nombres no les gustaron.

Graham, de tres años, es nieto de Swagger, el antiguo perro pastor inglés a quien Johnson llevó a un segundo puesto en Westminster en 2013.

El segundo lugar del año pasado, un pastor alemán llamado GCHP Kaleef's Mercedes , regresó este año para una última victoria y ganó su raza este lunes. El ejemplar de 5 años se retirará de las exhibiciones después de este evento, dijo la copropietaria, la Dra. Cynthian Wilhelmy.

En cuanto al nombre, “quería algo alemán y que representara la excelencia”, dijo Wilhelmy, de Martinsburg, Virginia Occidental. “Clásico, confiable y excelente: eso es Mercedes”.