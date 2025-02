'Qué miedo'; captan extraño y terrorífico ser durante la noche en el AIFA

Ciudad de México.– Las historias de terror y de seres extraños, de otras dimensiones, merodeando por lugares públicos como hospitales o panteones se cuentas por cientos en todo México, pero ahora un video en las últimas horas ha llamado la atención de internautas, pues una usuaria compartió cómo un terrorífico ser fue captado, supuestamente, en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, mejor conocido como AIFA.

"Ahahahaha, esto le paso a mi mamá en el trabajo, ella trabaja en el AIFA, en ese entonces en el área de limpieza, mi mamá me dijo que estaba en uno de los estacionamientos y que escucho como se reía una niña, pero como tal ella solo le dijo que no le daba miedo y que no se asustaba, después la captaron en cámara", comentó la usuaria, quien compartió varios clips en su cuenta de Facebook y que rápidamente de hicieron virales.

En uno de los clips se puede observar el momento en que la criatura pasa caminando por el frente de una cámara de seguridad, además de que en los otros videos se puede escuchar cómo supuestamente este ser ríe y juega por el área, situación que supuestamente han presenciado también otros trabajadores.

Hasta ahora se desconoce la veracidad de los clips, pero eso no pasó desapercibido por varios internautas, quienes comenzaron a compartir historias similares cuando acudieron a este aeropuerto, así como otros que aseguran que solo se trata de algo falso.