¿Qué es el efecto Mandela y por qué se ha hecho viral en TikTok?

El fenómeno del "efecto Mandela" ha cobrado fuerza en las redes sociales, especialmente en la plataforma de TikTok, donde se ha vuelto viral entre los usuarios. Pero, ¿qué es exactamente este efecto y por qué está captando la atención de tantas personas?

El "efecto Mandela" se refiere a la sensación de que un gran número de personas recuerda un evento o detalle histórico de manera diferente a como realmente sucedió. Este término surgió a raíz de la confusión y discrepancia en los recuerdos sobre la muerte de Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica, quien falleció en 2013. Sin embargo, muchas personas aseguran recordar haber visto noticias sobre la muerte de Mandela en la década de 1980.

Esta discrepancia entre realidad y memoria es un fenómeno de la mente que ocurre porque los recuerdos a corto plazo son modificados por nuestro cerebro, que completa y personaliza subjetivamente la información que percibimos.

Esto ocurre muchas veces con escenas de películas que socialmente se toman como ciertas, pero en realidad no lo son. Ejemplo de ello es lo que sucede en la entrega V de 'Star Wars'. "No, yo soy tu padre", es la frase que dice Darth Vader, y no "Luke, yo soy tu padre", como muchos piensan.

En Tik Tok, estas últimas horas este fenómeno se ha difundido como la pólvora, pero esta vez adaptándolo a memes. Miles de usuarios se han unido al 'trend' del efecto mandela que consiste en poner una canción con un mínimo de contexto para decir que no estuvo presente en cierto anime o en cierta película. La gracia es hacerlo lo más 'meme' posible, es decir, lo más evidente que se pueda, jugando con la letra de la canción y el título de la película.