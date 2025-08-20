Qué asco; sube a usuaria a Uber moto y le mancha asiento por andar en sus días

Ciudad Juárez.– Uber Moto es una modalidad de transporte que vino a facilitar la vida de muchos usuarios que necesitan moverse de un punto a otro, se trata de una opción disponible dentro de la app de Uber que permite solicitar viajes en motocicleta en lugar de automóvil, lo que tiene algunas ventajas, como el poderse mover con más agilidad o incluso esquivar algunos atascos de tráfico, pero para los conductores que ofrecen ese servicio algunas malas experiencias con los usuarios nunca faltan.

Al menos así lo evidenció el chofer de esta plataforma a través de TikTok, quien contó en un video cómo pasó un rato desagradable con una pasajera que trasladó en su motocicleta, clip que no ha tardado en hacerse viral.

Y es que, según el joven, la usuaria dejó manchado con sangre parte del asiento, así como de la carrocería de la motocicleta cuando se dejó en su punto de llegada, pues al parecer, según denunció, la mujer estaba en sus días de menstruación.

El joven mostró cómo tuvo que conseguir un aerosol con alcohol y papel de baño para limpiar el asiento de su motocicleta, esto ante las muestras de asco que tenía, según por el olor que desprendía.

En el clip, internautas no tardaron en comentar el chofer que reportara a la usuario en la aplicación para que pudiera obtener una sanción. Por otro lado, algunos usuarios también cuestionaron que la mancha se tratara de sangre real, por lo que advirtieron que posiblemente el usuario de TikTok buscaba solo obtener vistas.

"Es que a cualquier chava le puede pasar eso, pero también pobrecito chico si le tienes fobia a la sangre pues sí está feo entonces chicas porfa si se dan cuenta de eso limpienlo ustedes", "Me disculpo en su nombre amigo, pero te prometo que cuando eso pasa es casi siempre por accidente y no de mala honda, y da mucha pena cuando pasa y estamos fuera de nuestra casa", "Esa no es sangre, estaba muuuuy roja y la sangre eventualmente se oxida al grado de verse marrón", comentaron algunos usuarios.

Hasta el momento se desconoce la veracidad del reporte.