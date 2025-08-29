Pumpkin Spice Latte vuelve a Starbucks: Un vistazo numérico a su éxito

Nueva York.- ¿Quieres un poco de otoño en tu agosto? Estás de suerte.

El Pumpkin Spice Latte de temporada ha regresado a los menús de Starbucks en Estados Unidos y Canadá.

El Pumpkin Spice Latte es la bebida de temporada más popular de Starbucks, con cientos de millones vendidas desde su lanzamiento en 2003. También ha producido una serie de imitaciones. Dunkin' introdujo bebidas con sabor a calabaza en 2007; este año superó a Starbucks en el mercado cuando su menú de otoño debutó la semana pasada. McDonald's introdujo un latte de especias de calabaza en 2013.

A continuación, un vistazo al Pumpkin Spice Latte en cifras:

— 100: Número de locales de Starbucks que vendieron el Pumpkin Spice Latte durante una prueba en Vancouver y Washington en 2003. Al año siguiente se lanzó a nivel nacional.

— 79: Número de mercados donde Starbucks vendió el Pumpkin Spice Latte en 2024. En ese momento, la compañía tenía locales en 85 mercados en el mundo. Ahora ópera en 88 mercados.

— 36 mil 200 millones de dólares: Ingresos netos de Starbucks en su año fiscal 2024, que terminó en septiembre pasado. Los ingresos netos fueron de 4 mil 100 millones en 2003, cuando el Pumpkin Spice Latte se puso a la venta por primera vez.

— 33.8 por ciento: Aumento en las menciones de especias de calabaza en los menús de Estados Unidos entre el otoño de 2014 y el otoño de 2024, según Technomic.

— 4: Número de especias en el Pumpkin Pie Spice de McCormick. Son canela, jengibre, nuez moscada y pimienta de jamaica.

— 2022: El año en que Merriam-Webster agregó "pumpkin Spice" al diccionario. Menos común, dijo, es el término "especia para pastel de calabaza".

— 3: El Pumpkin Spice Latte fue la tercera bebida de temporada introducida por Starbucks, después del Eggnog Latte y el Peppermint Mocha.

— 8 de septiembre: Fecha en que el Pumpkin Spice Latte salió a la venta en 2015. La fecha se ha adelantado desde entonces.

— 24 por ciento: Aumento del tráfico peatonal en Starbucks de Estados Unidos el año pasado el 22 de agosto, el día en que el Pumpkin Spice Latte salió a la venta, según Placer.ai. La compañía comparó el tráfico de ese jueves con los ocho jueves anteriores.

— 45.5 por ciento: Aumento del tráfico peatonal en las tiendas de Starbucks en Dakota del Norte el 22 de agosto de 2024, el más alto de cualquier estado, según Placer.ai. El tráfico peatonal en Mississippi aumentó lo menos, con un 4.8 por ciento.

— 42 mil: Número de miembros de la Leaf Rakers Society, un grupo privado de Facebook que Starbucks creó en 2018 para celebrar el otoño durante todo el año.