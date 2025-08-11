Publicación de Edén Muñoz sobre concierto en Ciudad Juárez destapa infidelidad

Ciudad Juárez.- Una publicación del cantante mexicano Edén Muñoz sobre su concierto en Ciudad Juárez destapó una infidelidad.

Fue a través de Instagram donde el intérprete de "La Nena" compartió imágenes de su presentación en el Estadio Carta Blanca.

"Cd. Juárez hasta parece que los astros se pusieron de acuerdo con el clima para encontrarnos❤️ que noche… repito que noche tan chingona", escribió Edén Muñoz.

Uno de los comentarios llamó la atención, ya que una mujer expuso que descubrió una infidelidad: "Gracias por subir esas fotos vimos una infidelidad", escribió. Usuarios de Instagram reaccionaron sorprendidos.

Fue la noche del sábado 9 de agosto cuando Edén Muñoz se presentó en esta frontera para deleitar a sus fans con sus éxitos como solista, de cuando era vocalista de Calibre 50 y covers de homenaje a cantantes como Marco Antonio Solís, Chalino Sánchez y Joan Sebastian.