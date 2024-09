Propone diputado iniciativa vs esposas que no hacen el lunch a su marido

En las Cámaras de Diputados se pueden proponer diversas iniciativas para mejorar los entornos sociales así como el bienestar de las personas, en este orden se ha hecho popular una propuesta de un diputado de Tamaulipas que va en contra de las esposas que no le hacen el lunch a sus maridos.

“Se podría decir que es un micro situación de violencia” refiere en entrevista el diputado Marte Alejandro Ruiz Nava para un medio de comunicación local, al referirse a acciones como “Levantarle la voz al hombre o no hacerle el lunch”.

Pero no solo eso, pues el diputado también considera que es violencia hacia el hombre, que la esposa no quiera compartir una noche de intimidad y que se ponga de pretexto un dolor de cabeza, “También es una micro violencia porque no está cediendo a estar con su pareja”.

Extiende su comentario al decir que la violencia está en muchas situaciones, menciona: “Con el simple hecho de que hoy se le hace más caso a una situación de denuncia por mujeres y no a favor de los hombres”.

Marte Alejandro Ruiz Nava explica que actualmente no existe ninguna dependencia que este especializada en la atención hacia los hombres que sufren violencia, “sin embargo, tenemos la Fiscalía de la Mujer, tenemos la Secretaría de la Mujer que se va a crear, tenemos un montón de instituciones a favor de la mujer y nosotros como hombres, en automático deben de ser creados”.

Insiste en que no debería existir una lucha para pedir que se creen espacios similares para hombres y abunda en su conversación para decir que “si se habla de una igualdad se debe hablar precisamente de que existan las mismas instituciones que beneficien a los hombres”.

Para finalizar, comparte que en los registros a los que pudieron tener acceso, se dio a conocer que en la Fiscalía existían al menos mil 500 carpetas de investigación abiertas por mujeres que habían violentado a hombres.