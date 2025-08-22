Primero conejos y ahora ciervos con raras protuberancias causan alarma en EU

Ciudad Juárez.– Hace algunos días el avistamiento de conejos con extraños cuernos que salían de su cuerpo en el estado de Colorado (Fort Collins) llamó la atención de usuarios en redes sociales, quienes pronto encendieron las alarmas sobre algún brote de una enfermedad que pudiera ser transmisible a humanos, razón por la cual comenzaron a viralizarse como "conejos zombies".

Ahora, aunque científicos se encargaron de explicar que esas protuberancias se deben a un virus del papiloma del conejo de cola de algodón, enfermedad también es conocida como virus del papiloma de Shope, eso no ha sido suficiente para calmar a algunas personas, quienes han comenzado a hacer virales nuevas imágenes, pero ahora de ciervos.

Y es que en la red han comenzado a circular varios videos de usuarios que captaron a varios ciervos en su territorio salvaje con varias protuberancias en su cabeza y cuerpo, tal y como ocurrió con los conejos, lo que volvió a encender las alarmas entre las personas.

A pesar de lo desagradable e increíble de algunas imágenes, científicos han vuelto a explicar que no hay peligro para los humanos, ya que se trata de fibromas del ciervo, tumores benignos provocados por un virus exclusivo de estos animales.

Los fibromas son crecimientos cutáneos de diferentes tamaños, que pueden variar desde un par de centímetros hasta masas que superan los 15. Suelen ser firmes, cubiertos de pelo y, en algunos casos, pueden ulcerarse o sangrar. Estos bultos se deben al virus del papiloma del ciervo, un agente que únicamente afecta a esta especie y no representa peligro para personas ni ganado.

Especialistas en fauna silvestre explican que, en la mayoría de los casos, los fibromas no comprometen la vida del venado. Los animales continúan con sus actividades normales y, en algunos, las lesiones desaparecen con el tiempo gracias a su sistema inmunológico. Sin embargo, cuando las masas se desarrollan cerca de los ojos, la boca o las extremidades, pueden interferir con la alimentación, la visión o el movimiento, debilitando al ejemplar.