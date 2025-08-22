Presume jersey del Atlante nuevo comprado con su Pensión del Bienestar

Ciudad de México.- Durante el inicio del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión, un aficionado del Atlante se volvió viral al revelar que compró el nuevo jersey del equipo con recursos de la Pensión del Bienestar.

El momento fue captado en video por el reportero Rodo Calderón, quien lo entrevistó en el Estadio Agustín Coruco Díaz.

“¡Recién inaugurada para la goleada que vamos a dar!”, dijo el seguidor, mostrando con orgullo la camiseta azulgrana que adquirió por mil 199 pesos. Al ser cuestionado sobre el origen del dinero, confesó “Todo es de la pensión de Obrador”.

El gesto generó reacciones divididas en redes; mientras algunos celebraron su pasión y autenticidad, otros cuestionaron el uso de apoyos sociales para fines no esenciales.