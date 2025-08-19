¿Presencias malignas? Capta 'niños' dentro de salón en kínder en la madrugada

Ciudad Juárez.– Las historias de fantasmas o eventos paranormales en escuelas en México abundan, y aunque muchos cuestionan la veracidad de los hechos, un hombre en TikTok cree haber tenido evidencia suficiente de este tipo de fenómenos extraños, video que compartió a través de la plataforma china y donde no tardó en hacerse viral.

Y es que en el clip que lleva y más de un millón de reproducciones se puede observar el momento justo en que el hombre, quien contó que estaba trabajando en un área cercana a un kínder, comenzó a notar que las luces de la escuela se encendían y apagaban constantemente durante la madrugada, a la 1:30 de la mañana.

Lo que le pareció más extraño fue notar la figura de algunos niños dentro del salón, por lo que de inmediato tomó su teléfono celular y comenzó a grabar lo que estaba ocurriendo. "Según yo se miran los niños", escribió el autor del clip, en donde algunas personas también aseguraron que se pueden observar las figuras de algunos niños dentro del salón de clases.

El video generó un intenso debate sobre la veracidad de la grabación, así como lo que estaba captando, pues mientras algunos aseguraron que se trataba de figuras que asemejaban a niños, otros también revelaron que eran fantasmas o algún tipo de ente oscuro.